1200억원대 ‘짝퉁 쇼핑몰’ 적발···범죄수익 가상화폐에 ‘은닉’

1200억원대의 위조명품 판매 쇼핑몰이 세관에 적발됐다.

인천본부세관은 관세법과 상표법, 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 40대 A씨를 구속상태로 검찰에 송치했다고 27일 밝혔다. 또 같은 혐의로 30대 B씨 등 3명도 불구속 송치했다.

A씨 등은 2022년 4월부터 지난해 2월까지 중국에서 밀반입한 명품 위조 상품 7만7000여개(정품시가 1200억원)를 온라인 쇼핑몰에서 판매한 혐의를 받고 있다.

조사 결과, A씨 등은 경영지원팀, 무역팀, 상품기획팀 등으로 역할을 분담하고 조직적인 위조상품 유통 체계를 구축한 것으로 파악됐다.

또 쇼핑몰과 애플리케이션으로 주문을 받은 뒤 중국에서 밀수한 위조 상품을 국내에서 배송하거나 중국에서 주문자에게 직접 배송했다.

A씨 등은 범죄수익금 165억원으로 고가의 아파트와 호텔 2채, 람보르기니 등을 사들인 것으로 파악됐다.

인천세관은 80억원 상당의 이들 자산을 기소 전 추징보전으로 동결하고, 비밀 창고에 보관하던 위조 상품 5000여개도 압수했다.

특히 A씨 등은 세관의 범죄수익 추징을 피하고자 비트코인과 이더리움 등 5억원 상당의 가상화폐를 ‘하드월렛’에 은닉·보관하던 것을 확인하고, 하드월렛을 압수됐다. 하드월렛은 암호화폐를 인터넷과 단절된 오프라인 공간에 보관해 해킹·피싱 위험이 낮은 전자지갑이다.

세관은 A씨 등이 쇼핑몰 상호만 바꿔 계속 판매해온 사실을 확인하고 수사를 확대하고 있다. A씨 등이 운영한 짝퉁 쇼핑몰은 폐쇄됐다.

인천세관 관계자는 “범행 가담자가 더 있을 것으로 보고 추가 수사를 하고 있다”고 말했다.