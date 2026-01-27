창간 80주년 경향신문

총기 소지 옹호론자들도 트럼프 비판 대열에···다시 소환된 ‘미 수정헌법 2조’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

월스트리트저널은 26일 미니애폴리스에서 시민 앨릭스 제프리 프레티를 총격으로 숨지게 한 국경순찰대가 피해자의 총기 소지 문제를 이유로 정당방위를 주장하자 총기 소지권 수호단체가 반발하고 있다고 보도했다.

그러나 총기 소지권 옹호 단체들은 헌법이 보장한 총기 휴대 권리는 시위 현장에서도 보호받아야 한다는 입장이다.

미국총기소유자협회는 성명을 통해 "미국인은 시위 중에도 무기를 휴대할 권리가 있다"며 "연방 정부는 이를 침해해선 안 된다"고 따졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

총기 소지 옹호론자들도 트럼프 비판 대열에···다시 소환된 ‘미 수정헌법 2조’

입력 2026.01.27 11:08

수정 2026.01.27 11:16

펼치기/접기
  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

NAGR “진상 규명 전에 총 자체를 문제 삼아”

공개적 무기 휴대 주장하는 대표적 보수 세력

26일 미국 미네소타주 미니애폴리스에 연방 이민 요원들에게 총격을 받고 숨진 앨릭스 제프리 프레티와 르네 니콜 굿의 추모 공간에 꽃과 사진이 놓여있다. AFP연합뉴스

26일 미국 미네소타주 미니애폴리스에 연방 이민 요원들에게 총격을 받고 숨진 앨릭스 제프리 프레티와 르네 니콜 굿의 추모 공간에 꽃과 사진이 놓여있다. AFP연합뉴스

미국의 대표적 보수 세력인 총기 소지권 옹호론자들이 도널드 트럼프 행정부 비판에 나섰다

월스트리트저널(WSJ)은 26일(현지시간) 미니애폴리스에서 시민 앨릭스 제프리 프레티를 총격으로 숨지게 한 국경순찰대가 피해자의 총기 소지 문제를 이유로 정당방위를 주장하자 총기 소지권 수호단체가 반발하고 있다고 보도했다.

전미총기권리협회(NAGR)는 이날 성명을 내고 “정치권이 사건의 진상을 규명하기도 전에 총기 자체를 문제 삼고 있다”며 “이는 수정헌법 2조가 보장한 합법적 권리를 훼손하는 위험한 접근”이라고 주장했다.

미국의 수정헌법 2조는 “자유로운 주 정부의 안위를 위해 규율을 갖춘 민병대가 필요하기 때문에 무기를 소유하고 휴대할 수 있는 국민의 권리가 침해받아서는 안 된다”는 내용이다.

합법적인 총기 소유자는 총기를 휴대한 채 자유롭게 외출할 수 있다는 이 헌법 조항에 근거해 일부 주에서는 공공장소에서까지 공개적인 무기 휴대를 허용하고 있다. 미네소타도 허가받은 총기 소지자는 공개적인 무기 휴대가 가능하다.

NAGR가 수정헌법 2조를 언급한 성명을 발표한 것은 최근 트럼프 행정부 인사들의 발언을 반박하기 위해서다.

캐시 파텔 연방수사국(FBI) 국장은 폭스뉴스 인터뷰에서 “장전된 총과 여러 개의 탄창을 들고 시위에 참여할 권리는 없다”면서 프레티 사살을 정당화했다. 법무부 소속 빌 에세일리 연방검사도 전날 엑스에 “총기를 소지한 채 법 집행요원에게 접근하면 그들이 당신에게 총을 쏴도 정당화될 가능성이 높다”는 글을 올렸다.

그러나 총기 소지권 옹호 단체들은 헌법이 보장한 총기 휴대 권리는 시위 현장에서도 보호받아야 한다는 입장이다. 미국총기소유자협회(GOA)는 성명을 통해 “미국인은 시위 중에도 무기를 휴대할 권리가 있다”며 “연방 정부는 이를 침해해선 안 된다”고 따졌다. 실제로 미국의 각종 시위 현장에서 일부 보수 세력이 총기를 드러낸 채 자경활동을 벌이는 것이 희귀한 장면도 아니라는 지적이다.

지난 2020년에는 인종차별 반대 시위 인근에서 자경활동을 벌이다가 시위대를 향해 총을 쏴 2명을 숨지게 한 미국의 10대 백인 소년 카일 리튼하우스가 무죄 평결을 받기도 했다. 당시 보수 세력은 리튼하우스의 행동을 옹호했고, 일부에선 영웅시하는 주장까지 나왔다.

트럼프 “연방 요원들 언젠가는 떠날 것”

미국 미네소타주 미니애폴리스에서 연방 이민단속 요원의 총격으로 시민이 잇따라 숨지면서 여론이 급속도로 악화하자 도널드 트럼프 대통령이 해당 사건을 검토하고 이민단속 요원을 철수할 수 있다고 밝혔다. 집권 공화당 내에서도 진실을 규명하기 위해 연방정부와 미네소타주 정부가 합동조사를 벌여야 한다는 목소리가 나오고 있다. 트럼프 대통령은 25일(현지시간) ...

https://www.khan.co.kr/article/202601262055005

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글