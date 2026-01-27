창간 80주년 경향신문

가족·연인·친구 선착순입니다···밸런타인데이 맞아 ‘두쫀쿠’ 쏜다

입력 2026.01.27 11:14

수정 2026.01.27 11:45

서울랜드, 214쌍 커플에 증정 이벤트

서울랜드 관계자는 “이번 ‘럽스타 서울랜드’는 연인뿐 아니라 친구, 가족 등 다양한 방문객이 함께 즐길 수 있도록 기획한 참여형 이벤트”라며 “두바이쫀득쿠키를 비롯해 음악공연, AI 체험 등 트렌디한 콘텐츠로 발렌타인데이를 특별하게 보내길 바란다”고 말했다.

서울랜드가 오는 2월 14일 밸런타인데이를 맞아 선착순 214쌍 커플에게 ‘두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)’를 증정하는 스페셜 이벤트를 연다.

서울랜드는 밸런타인데이 당일 ‘럽스타 서울랜드’ 이벤트를 진행한다. 연인뿐 아니라 친구·가족 등 두 명이 한 팀을 이뤄 방문한 커플이라면 누구나 참여할 수 있다. 행사 당일에는 디저트 증정 이벤트를 비롯해 음악공연, 매직쇼, AI 궁합 체험, 불꽃놀이 등 다양한 프로그램이 마련된다.

이번 이벤트의 하이라이트는 최근 오픈런 열풍과 품귀 현상을 빚고 있는 디저트 ‘두쫀쿠’를 받을 수 있는 현장 미니게임이다. 미니게임은 14일 오후 2시 14분에 진행되며, 게임에 승리한 214커플에게 두쫀쿠 선물 세트가 제공된다. 연인이 아니더라도 2인이 한 팀을 이뤄 참여할 수 있다. 미니게임 관련 세부 내용은 추후 서울랜드 홈페이지와 공식 SNS를 통해 안내될 예정이다.

글로벌 라이브 스트리밍 플랫폼 ‘SOOP(숲)’과 협업한 음악공연도 열린다. 음악 스트리머들이 참여해 사랑을 주제로 한 OST와 뮤지컬 넘버 등을 선보인다. 사연과 신청 곡은 서울랜드 공식 SNS를 통해 사전 접수하며, 공연은 2월 14일 오후 6시 통나무소극장에서 진행된다. 해당 공연은 SOOP 플랫폼을 통해 생중계된다.

관객 참여형 로맨틱 매직쇼도 마련된다. 무대에 오른 커플에게는 초콜릿과 장미꽃 등 밸런타인데이 기념 선물이 증정되며, 행사는 서울랜드 이벤트홀에서 진행된다. 삼천리동산에 위치한 ‘AI 머털점집’에서는 AI 기술을 활용한 커플 궁합 체험이 가능하다. 서울랜드 캐릭터 머털이가 점술사로 등장해, 방문객의 음성 질문을 바탕으로 유쾌한 궁합 풀이를 제공한다.

야간에는 불꽃놀이가 펼쳐진다. 음악과 함께 연출되는 불꽃놀이는 밸런타인데이의 낭만적인 분위기를 더할 예정이다. 불꽃놀이는 설날 연휴 기간에도 매일 진행된다. 이와 함께 서울랜드는 눈썰매장과 빙어낚시 체험 등 겨울 시즌 콘텐츠도 운영 중이다.

자세한 내용은 공식 홈페이지와 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

