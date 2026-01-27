‘관리인’이라 문 열어줬는데···외국인 여성 성폭행 시도하고 금품 턴 30대 남성 체포

혼자 사는 외국인 여성의 집을 관리 업무를 핑계로 찾아가 성폭행을 시도하고 금품을 빼앗아 달아난 30대 빌라 관리업체 직원이 경찰에 붙잡혔다. 피해 여성은 평소 얼굴을 익혔던 관리 직원의 방문에 별다른 의심 없이 문을 열어줬다가 피해를 본 것으로 드러났다.

전북 완주경찰서는 강간미수 및 강도 혐의로 30대 남성 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 27일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 전날 오후 3시쯤 전북 완주군의 한 빌라에서 베트남 국적의 여성 B씨(30대)를 흉기로 위협하며 성폭행을 시도한 혐의를 받고 있다. A씨는 B씨가 강하게 저항해 범행이 무산되자 B씨가 소지하고 있던 시가 1000만원 상당의 금목걸이를 빼앗아 현장에서 달아난 혐의도 받고 있다.

조사 결과 A씨는 해당 빌라를 관리하는 업체 직원으로 과거 업무상 이유로 B씨의 집을 여러 차례 방문하며 안면을 튼 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨가 피해자가 자신을 알고 있다는 점을 악용해 범행을 저지른 것으로 보고 있다. B씨는 관리업체 직원이라는 점을 의심하지 않고 문을 열어줬다가 무방비 상태에서 흉기에 노출된 것으로 전해졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석과 탐문 수사를 통해 A씨의 차량을 특정하고 도주 경로를 추적했다. 경찰은 범행 발생 약 5시간 만인 같은 날 오후 8시쯤 충남에 있는 A씨의 주거지에서 그를 검거했다.

경찰은 A씨가 흉기를 사전에 준비한 정황 등을 토대로 계획범죄 가능성도 염두에 두고 수사를 벌이고 있다. 고가의 귀금속을 노린 강도 목적 범행 여부에 대해서도 조사 중이다.

경찰 관계자는 “A씨는 당시 해당 건물과 관련한 예정된 업무가 없었음에도 범행을 목적으로 방문한 것으로 보인다”며 “구속영장을 신청해 구체적인 범행 동기와 여죄 여부를 조사할 예정”이라고 말했다.