‘극한 가뭄’ 겪은 강릉시, 취수원 다변화·정수 역량 확충 추진

경향신문

기상 관측 이래 108년 만에 최악의 가뭄으로 지난해 여름철 생활용수 공급에 큰 차질을 빚었던 강원 강릉시가 안정적인 수돗물 공급을 위해 취수원을 다변화하고, 정수 역량도 대폭 확충하기로 했다.

강릉시는 오는 2027년 12월까지 '연곡 지하수 저류 댐 설치사업'을 마무리해 하루 1만8000t 규모의 상수 원수를 확보할 예정이라고 27일 밝혔다.

이는 강릉지역 전체 생활용수의 87%를 공급하는 주요 상수원인 오봉저수지의 의존도를 낮춰 도심 전역에 안정적으로 용수를 공급하기 위해 추진하는 사업이다.

‘극한 가뭄’ 겪은 강릉시, 취수원 다변화·정수 역량 확충 추진

입력 2026.01.27 11:27

  • 최승현 기자

강릉시청 전경. 강릉시 제공

기상 관측 이래 108년 만에 최악의 가뭄으로 지난해 여름철 생활용수 공급에 큰 차질을 빚었던 강원 강릉시가 안정적인 수돗물 공급을 위해 취수원을 다변화하고, 정수 역량도 대폭 확충하기로 했다.

강릉시는 오는 2027년 12월까지 ‘연곡 지하수 저류 댐 설치사업’을 마무리해 하루 1만8000t 규모의 상수 원수를 확보할 예정이라고 27일 밝혔다.

이는 강릉지역 전체 생활용수의 87%(약 18만 명 사용)를 공급하는 주요 상수원인 오봉저수지의 의존도를 낮춰 도심 전역에 안정적으로 용수를 공급하기 위해 추진하는 사업이다.

지하수 저류 댐이 완공되면 기존 연곡천 복류수와 함께 하루 3만4500t 규모의 상수 원수를 확보할 수 있게 된다.

또 남대천 지하수 저류 댐 설치사업과 연곡∼홍제송수관로 복선화 등도 단계적으로 추진한다.

현재 하루 1만4800t을 공급 중인 연곡정수장의 기존 낡은 시설을 현대화하고, 공급 능력 확대를 위해 1만5200t 규모의 정수시설 증설을 추진할 예정이다.

오는 2029년쯤 이 같은 사업이 완료되면 연곡정수장은 하루 3만t의 정수 능력을 확보하게 된다.

이밖에 노후 상수도 관망 정비와 유수율 개선을 통해 수돗물 공급의 안정성을 높이기로 했다.

향후 6년간 약 384억 원을 들여 두산동·노암동·포남동 일원 37.4㎞ 규모의 노후 상수도관로를 단계적으로 정비할 계획이다.

강릉시 관계자는 “취수원 다변화와 정수 역량 확충, 관망 정비를 통해 가뭄 등 기후변화에도 흔들리지 않는 수돗물 공급체계를 만들 것”이라며 “앞으로도 시민들이 안심하고 사용할 수 있는 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

한편 지난해 8월 극심한 가뭄으로 강릉지역에서 생활용수 공급 차질이 이어지자 재난 사태가 선포되기도 했다.

한때 주요 상수원인 오봉저수지의 저수율이 역대 최저치인 11.5%까지 떨어지면서 제한 급수가 시행되기도 했다.

지난해 8월 25일부터 9월 19일까지 이어진 가뭄 극복을 위한 운반 급수에는 군부대와 소방, 지자체 차량 9108대가 투입돼 22만4958t의 물을 실어 날랐다. 운반 급수에 동원된 인원만 2만2871명에 달했다.

