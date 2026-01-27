용인시, 국토부에 반도체 클러스터 지방이전 반대 시민 서명부 전달···6만 명 참여

경기 용인시가 용인반도체클러스터 일반산단의 지방이전에 반대하는 시민들의 서명부를 국토교통부에 전달했다. 서명에는 용인시민 6만여명이 참여했다.

용인시는 이상일 용인시장이 전날 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 ‘용인반도체클러스터 일반산단’을 계획대로 추진해달라는 내용의 시민 서명부를 전달했다고 27일 밝혔다.

이 시장이 김 장관에게 전달한 서명부에는 용인시민 6만894명의 서명이 담겼다. 용인시민들은 올해 1월 초부터 25일까지 서명운동을 전개한 바 있다. 서명에는 소상공인·농민·여성단체, 교육관련 단체, 공동주택 거주자 등 다양한 지역구성원들이 참여했다.

이 시장은 서명부를 전달하면서 “용인 반도체 국가산단 등을 이전하자는 주장이 나와 용인 시민들이 단호한입장을 나타내며 서명을 했다”며 “짧은 기간에 무려 6만 1000여명이 서명했는데 용인 시민의 뜻을 잘 헤아려 주시기 바란다”고 밝혔다.

용인시는 서명부를 전달하며 ‘용인 첨단시스템반도체 국가산업단지’와 관련해 차질없는 조성을 강조하고, 현 정부에서는 열리지 않았던 국토교통부 주최 ‘국가산단 관련 범정부 추진단 회의’를 빠른 시일 내에 개최해 줄 것도 요청했다.

이 시장은 “반도체는 타이밍이 곧 경쟁력이고 시간이 보조금이나 마찬가지인 산업”이라며 “경쟁국들이 막대한 보조금 지원과 세제 및 금융지원을 총동원하는 등 국가대항전을 벌이는 상황에서 국가첨단전략산업 구축은 정부가 정한 계획과 로드맵에 따라 흔들림없이 추진돼야 한다”고 했다.

그러면서 “용인특례시에서 잘 진행되어온 반도체 프로젝트들을 흔드는 것은 반도체도 망치고 나라도 망치겠다는 것“이라며 ”2023년 3월 정부가 이동·남사읍 삼성전자 첨단시스템반도체 국가산단을 지정했고, 같은 해 7월에는 이곳과 삼성전자 기흥캠퍼스, SK하이닉스의 원삼면 용인반도체클러스터 일반산단 등 세 곳이 국가첨단전략산업 특화단지로 정부에 의해 지정된 만큼 정부가 계획대로 지원할 책임을 가지고 있다“고 밝혔다.