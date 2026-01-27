경남도, 장애인 재활·출산·치과까지···공공의료 인프라 확대

경남도는 장애아동의 전문 재활치료부터 고위험 장애 임산부의 분만, 중증장애인 치과 진료비 지원에 이르기까지 ‘생애주기별 맞춤형 의료서비스’를 단계적으로 확대·운영한다고 27일 밝혔다.

이번 의료 확충 계획의 핵심은 ‘경남권 공공어린이재활병원’ 건립이다. 창원경상국립대학교병원 내에 들어설 이 병원은 장애아동이 거주지 인근에서 치료와 교육, 돌봄을 통합적으로 받을 수 있는 거점 시설이다. 지난 2020년 보건복지부 공모 선정 이후 행정 절차를 거쳐 지난해 2월 첫 삽을 떴다. 현재 공정률은 30% 수준으로, 오는 12월 준공 후 2027년 상반기 정식 개원을 목표로 하고 있다.

병원은 전체면적 7542㎡, 지하 1층·지상 4층 규모로 건립되며 총 50병상(입원 30, 낮병동 20)을 갖춘다. 특히 로봇치료실, 수치료실 등 10종 26실의 전문 치료 공간을 확보해 그동안 원정 치료에 의존해야 했던 도내 장애아동 가족들의 불편을 해소할 것으로 기대된다.

지역 간 의료 격차 해소를 위한 거점 시설 보강도 속도를 낸다. 거제 마하재활병원은 국비 지원을 통해 어린이재활진료센터 별동을 증축 중이다. 올 하반기 재개원하면 재활·내과·소아청소년과 등 3개 진료과와 7개 전문 치료실을 통해 남해안권 아동 재활의 중추적 역할을 수행하게 된다.

의료 접근성이 취약한 진료 과목에 대한 ‘핀셋 지원’도 강화한다. 도는 창원한마음병원을 ‘장애친화 산부인과’로 지정해 여성 장애인의 24시간 고위험 분만과 응급 진료 체계를 구축했다. 또한, 일반 치과 이용이 어려운 중증 장애인을 위해 창원한마음병원과 진주고려병원을 장애친화 치과로 지정, 전신마취가 필요한 고난도 치과 진료를 수행하고 있다. 지난해에만 500여 명의 장애인이 이들 전문 병원을 찾았다.

경제적 부담 완화를 위한 실질적 지원책도 병행한다. 도는 중증장애인을 대상으로 임플란트와 틀니 시술비를 지원하고 있으며, 권역재활병원(양산부산대병원) 및 22개 보건소와 연계한 방문 재활 서비스로 지역사회 중심의 돌봄 체계를 다지고 있다.