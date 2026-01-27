제9기 새만금위원회 출범···‘기본계획 재수립·환경’ 난제 풀까

민간위원 15명 중 11명 신규 위촉···4명은 연임

새만금 사업의 핵심 현안을 심의하는 국무총리 소속 ‘제9기 새만금위원회’가 27일 공식 출범했다. 새만금 기본계획(MP) 재수립과 재생에너지 거점 조성 등 굵직한 현안을 앞둔 만큼 민간위원들의 전문성이 향후 사업의 방향을 가를 분수령이 될 전망이다.

국무총리실은 이날 김민석 국무총리가 향후 2년간 활동할 제9기 새만금위원회 민간위원 15명을 위촉했다고 밝혔다. 김 총리는 위원장을 맡았으며 공동위원장에는 김홍국 하림지주 대표이사가 임명됐다.

9기 위원회는 기존보다 ‘투자유치’와 ‘환경·해양’ 분야 비중을 확대한 것이 특징이다. 정부는 최근 새만금 지역에 이차전지·인공지능(AI) 등 첨단산업 기업 유치가 이어지고 있는 점을 고려해 투자유치 분야 위원을 3명으로 늘렸고 지속 가능한 개발과 환경 보존의 균형을 위해 환경·해양 분야 위원도 4명으로 확대했다.

신규 위촉된 민간위원은 곽지혜 한국에너지기술연구원 단장, 권봉오 국립군산대 교수, 김지현 한국식품클러스터진흥원 실장 등 11명이다. 이상호 유창E&C 부회장 등 4명은 연임됐다.

제9기 위원회가 마주한 과제는 만만치 않다. 위원회는 내달 초부터 본격 가동에 들어가 새만금 기본계획 재수립을 비롯해 재생에너지 발전사업 추진, 남북 3축 도로 등 기반시설 조성, 메가 샌드박스 지정 여부 등 민감한 현안들을 논의해야 한다. 특히 기본계획 재수립 과정에서 불거질 수 있는 개발과 보존 간 갈등을 어떻게 조정할지가 핵심 쟁점으로 꼽힌다.

김관영 전북도지사는 “분야별 전문성을 갖춘 민간위원들이 참여한 만큼 새만금 기본계획 재수립 등 주요 현안 논의가 탄력을 받을 것”이라며 “도 차원에서도 위원회와 긴밀히 소통해 사업이 속도감 있게 추진되도록 지원하겠다”고 말했다.

새만금위원회는 2009년 출범 이후 범정부 차원의 새만금 사업 심의·조정 기구 역할을 해왔다. 이재명 정부가 ‘새만금 도약’을 국정과제로 내세우고 인프라 확충에 속도를 내는 가운, 9기 위원회가 단순한 심의기구를 넘어 실질적인 정책 대안을 제시할 수 있을지 주목된다.

제9기 민간위원들의 임기는 2028년 1월 26일까지이며 위원회는 오는 2월 새만금 현장에서 열리는 워크숍을 시작으로 본격적인 활동에 돌입한다.