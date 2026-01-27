[속보]상설특검, ‘쿠팡 대관 업무’ 관련 노동부 압수수색

쿠팡 수사 무마·퇴직금 미지급 의혹을 수사하는 안권섭 상설특별검사팀이 27일 고용노동부에 대한 강제수사에 나섰다. 노동부의 쿠팡 관련 결정에 쿠팡 측 로비가 영향을 미쳤는지 등을 확인하려는 것으로 보인다.

특검은 “이날 오전 10시쯤 노동부 세종청사의 근로기준정책과와 퇴직연금복지과 등, 서울지방고용노동청 스마트워크센터 내 압수수색 대상자들의 사무공간에 대한 압수수색검증 영장 집행에 착수했다”고 밝혔다. 특검은 참고인 신분인 노동부 관계자들의 휴대전화도 압수했다. 특검은 “대관 업무 등 쿠팡 관련 각종 의혹을 확인하기 위한 것”이라고 설명했다.

특검은 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)가 취업규칙을 변경해 일용직 노동자들에게 퇴직금을 지급하지 않은 혐의에 대해 수사 중이다. 노동부 서울동부지청은 2023년 5월 ‘일용직 퇴직금 리셋 규정’을 도입한 CFS 취업규칙 변경을 승인했다. 하지만 CFS가 노동자들에게 바뀌는 취업규칙 내용을 제대로 설명하지 않고 동의를 받는 등 취업규칙 불이익 변경 절차를 지키지 않은 정황이 드러났다.

노동부는 2024년 법무법인 8곳에 일용직 노동자가 퇴직금 지급대상에 해당하는지, 쿠팡의 ‘리셋 규정’이 근로자퇴직급여보장법 위반에 해당하는지를 문의했다. 8곳 모두 ‘퇴직금 미지급은 위법하다’는 취지의 의견을 냈는데, 노동부는 일선 지청에 이를 공유하지 않았다. 노동부 일선 지청 중 부천지청 외엔 모두 쿠팡의 일용직 퇴직금 미지급 진정사건을 무혐의 처분했다.

특검은 최근 노동부 전 노동정책실장 김모씨 등 노동부 관계자들을 소환해 쿠팡 퇴직금 미지급에 대한 당시 노동부의 입장, 취업 규칙 변경 당시 노동부의 승인 과정 등을 조사한 것으로 전해졌다. 이날 압수수색을 통해 확보한 자료를 통해 쿠팡의 로비가 노동부의 의사결정에 영향을 줬다는 의혹 등을 확인할 것으로 보인다.

특검은 지난달 23일 쿠팡의 ‘비밀 사무실’로 불리는 서울 강남역 근처 사무실을 압수수색했다. 쿠팡은 이곳에 간판 없는 사무실을 차려 비밀 대관 조직을 운영했다는 의혹을 받는다.