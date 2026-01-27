정원박람회, 서울숲서 건대역 잇는 선형정원으로 시내까지 붐업

서울숲·한양대·건대입구역에 3만㎡ ‘초록띠’ 조성

서울시가 서울숲부터 한양대·성수·건대입구역을 잇는 총 10㎞, 3만㎡의 ‘선형정원 네트워크’를 4월 말까지 조성한다고 27일 밝혔다.

오는 5월 서울숲에서 열리는 ‘2026 서울국제정원박람회’에 앞서 도심 곳곳에 초록길과 녹색정원을 만들어 박람회 공간을 시내까지 확장, 시민들을 끌어들여 지역에 활력을 불어넣기 위한 조치다.

선형정원 네트워크에는 주요 간선도로인 왕십리로, 아차산로, 능동로 등 구간(6.5㎞)과 성수동 연무장길 등 주요 골목길 구간(3.5㎞), 성수동과 자양동 일대 공원 및 광장, 자투리 공간 등이 포함된다.

시에 따르면, 유동 인구가 많은 지하철역 출입구와 횡단보도 주변에는 이동과 조합이 자유로운 ‘모듈형 정원’을 배치한다. 보도 폭이 좁거나 가로수 뿌리가 노출된 공간에는 10㎝ 높이의 경계 플랜터를 설치해 ‘한뼘정원’을 조성한다.

지상철 구간인 지하철 2호선(뚝섬역∼성수역) 하부의 거대한 콘크리트 교각에는 서울색인 ‘모닝옐로우’와 그래픽을 입히는 ‘교각 랩핑·페인팅’을 도입하고, 성동교와 응봉교 등 교량 난간에는 440여개의 ‘걸이형 화분’을 설치한다.

선형정원을 따라 성수동과 자양동 일대 공원과 광장, 녹지대, 자투리공간 등 12곳은 ‘거점정원’으로 조성된다. 이를 위해 민간 건물인 서울숲M타워 등의 공개공지도 건축주와 협의해 정원을 조성할 계획이다.

성수동 일대 연무장길과 아뜰리에길, 수제화거리 등 9개 골목은 ‘골목정원’으로 변신한다. 골목 곳곳에 모닝옐로우 색상을 적용한 정원소품과 걸이형 화분을 배치해 화단을 만든다.

김영환 서울시 정원도시국장은 “시민이 매일 걷는 거리가 정원이 되고 휴식처가 될 수 있도록 정원 박람회 감동을 도심 곳곳으로 이어주는 선형정원 네트워크를 완성도 있게 조성하겠다”고 말했다.