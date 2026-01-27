“뱃길 잇고, 생활 물류비 지원”···전남도, 섬 정주 여건 개선에 202억 투입

전남도가 섬 주민의 이동권 보장과 생활비 부담 완화를 위해 올해 202억원을 투입한다. 여객선이 끊긴 소외 도서에 뱃길을 다시 연결하고, 복잡한 택배비 지원 절차를 앱(APP)으로 간소화해 육지와의 ‘삶의 질 격차’를 줄이는 것이 핵심이다.

전남도는 ”섬 주민이 지리적 제약 없이 육지 주민과 동등한 삶의 질을 누리도록 하기 위해 ‘섬 주민 정주 여건 개선사업’을 추진한다“고 27일 밝혔다.

예산은 해상교통 확충(186억원)과 생활물류 지원(16억원) 등 크게 두 분야에 투입된다.

해상교통 분야에서는 전국적인 호응을 얻고 있는 ‘섬 주민 천원 여객선’ 사업을 지속 추진한다. 여기에 수익성 문제로 여객선이 기항하지 않아 사실상 고립됐던 10개 소외 도서(8개 항로)에 운영비를 지원해 뱃길을 복원한다. 촘촘한 해상 교통망을 구축해 이동권 사각지대를 없애겠다는 취지다.

섬 지역의 고질적 문제인 높은 물가와 물류 불편 해소에도 나선다. 육지보다 비싼 생필품 운송비와 난방용 가스 등 생활연료 물류비를 지원해 주민들의 비용 부담을 덜어줄 방침이다.

특히 올해는 행정 편의성을 높이는 데 주력한다. 그동안 섬 주민들은 택배비 등을 지원받기 위해 매번 읍·면사무소를 직접 찾아 증빙서류를 제출해야 했다. 도는 ‘생활물류 운임지원 전용 앱’을 신규 구축해, 스마트폰으로 서류를 업로드하면 즉시 처리가 가능하도록 절차를 획기적으로 바꿀 계획이다.

박근식 전남도 해운항만과장은 “그동안 섬 주민이 일상에서 겪은 지리적 불편함을 당연하게 여기지 않고, 육지와의 실질적 복지 격차를 해소하는데 도정 역량을 집중하고 있다”고 말했다.

그러면서 “올해는 여객선 공영제 확대와 전 국민 여객선 운임 국비 지원을 정부에 건의하는 한편, 디지털 행정 도입을 통해 복지 수혜의 문턱을 획기적으로 낮춰 섬 주민의 이동권과 생활권을 보장하는 든든한 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.