베트남 출장 중 별세한 고(故) 이해찬 전 국무총리의 장례가 닷새간 ‘기관·사회장’으로 치러진다.

이 전 총리의 시신을 실은 대한항공 항공기는 베트남 호찌민 떤선녓국제공항에서 이륙한 지 약 4시간 30분 만인 27일 오전 6시 53분께 인천국제공항에 도착했다. 이 전 총리의 운구는 오전 9시 7분쯤 빈소가 마련된 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 도착했다.

이날 장례식장 지하 주차장에는 우원식 국회의장과 김민석 국회의장 등 많은 여권 인사들이 모여 고인을 맞았다. 우 의장은 조문을 마친 뒤 기자들을 만나 “우리 민주주의의 큰 별이 타계해 너무나 안타깝다”고 밝혔다.

고인의 장례식은 김 총리가 상임 장례위원장을 맡았으며, 백낙청 서울대학교 명예교수와 정청래 더불어민주당 대표가 상임공동 장례위원장이다. 조문은 이날 정오부터 시작됐다.

73세를 일기로 별세한 이 전 총리는 베트남 출장 중이던 지난 23일 건강이 악화해 현지 병원에서 치료를 받았으나 의식을 회복하지 못하고 숨을 거뒀다.

참여정부 국무총리를 지낸 이 전 총리는 국회의원과 주요 공직을 두루 거친 정치계 원로로 한국 정치의 중심에 서 왔다. 7선 의원을 지냈으며 굵직한 선거 때마다 이재명 대통령을 지원하며 정치적 멘토 역할을 해왔다. 4명의 대통령과 정치 행보를 함께하며 킹메이커로 불렸고, 친노·친문(친문재인)계 좌장 격으로 활동해왔다.