충북 충주시, 12억 원 들여 청년농·귀농인 정착 지원

충북 충주시가 농촌 인구 감소와 고령화 위기를 극복하기 위해 청년농과 귀농인 유치에 나선다.

시는 올해 총 12억9500만 원의 예산을 투입해 영농 정착부터 경영 기반 마련까지 청년농과 귀농인을 위한 지원책을 시행한다고 27일 밝혔다.

시는 우선 귀농인을 대상으로 맞춤형 정착 교육, 생활자립 기초교육 등을 실시한다. 영농 실습을 위해 중앙탑 현장실습교육장도 운영한다.

청년농의 초기 소득 안정을 위해 최장 3년간 월 최대 110만 원의 정착 지원금을 지급한다. 후계농업경영인과 귀농인에게는 각각 최대 5억 원과 3억 원 규모의 저리 융자를 지원해 안정적인 경영 기반을 마련하도록 돕는다.

청년농과 귀농인들의 정착을 돕기 위해 인프라 지원 사업도 추진한다.

청년농에게는 농지 임차료의 70%를 지원하고, 전입 5년 이하 귀농인에게는 농기계 및 시설 설치 비용을 1인당 최대 1000만 원 범위 내에서 보조한다.

또한 신규농업인과 선도농가를 연결하는 ‘현장실습 지원사업’을 24팀 규모로 운영해 숙련된 농업 노하우 전수에도 힘쓸 예정이다.

시는 3~6개월간 주거와 연수 프로그램을 제공하는 ‘충북에서 살아보기’ 체험 사업과 귀농·귀촌 박람회 참여 등 외지인 유입을 위한 홍보 활동도 진행하고 있다.

충주시 관계자는 “이번 사업을 통해 청년과 귀농인이 안정적으로 정착하는 환경을 조성하고, 농촌의 활력을 회복하는 지속 가능한 기반을 구축하겠다”고 밝혔다.