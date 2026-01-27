창간 80주년 경향신문

충북 충주시, 12억 원 들여 청년농·귀농인 정착 지원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

충북 충주시가 농촌 인구 감소와 고령화 위기를 극복하기 위해 청년농과 귀농인 유치에 나선다.

후계농업경영인과 귀농인에게는 각각 최대 5억 원과 3억 원 규모의 저리 융자를 지원해 안정적인 경영 기반을 마련하도록 돕는다.

청년농과 귀농인들의 정착을 돕기 위해 인프라 지원 사업도 추진한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

충북 충주시, 12억 원 들여 청년농·귀농인 정착 지원

입력 2026.01.27 13:16

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충북 충주시청 전경. 충주시 제공.

충북 충주시청 전경. 충주시 제공.

충북 충주시가 농촌 인구 감소와 고령화 위기를 극복하기 위해 청년농과 귀농인 유치에 나선다.

시는 올해 총 12억9500만 원의 예산을 투입해 영농 정착부터 경영 기반 마련까지 청년농과 귀농인을 위한 지원책을 시행한다고 27일 밝혔다.

시는 우선 귀농인을 대상으로 맞춤형 정착 교육, 생활자립 기초교육 등을 실시한다. 영농 실습을 위해 중앙탑 현장실습교육장도 운영한다.

청년농의 초기 소득 안정을 위해 최장 3년간 월 최대 110만 원의 정착 지원금을 지급한다. 후계농업경영인과 귀농인에게는 각각 최대 5억 원과 3억 원 규모의 저리 융자를 지원해 안정적인 경영 기반을 마련하도록 돕는다.

청년농과 귀농인들의 정착을 돕기 위해 인프라 지원 사업도 추진한다.

청년농에게는 농지 임차료의 70%를 지원하고, 전입 5년 이하 귀농인에게는 농기계 및 시설 설치 비용을 1인당 최대 1000만 원 범위 내에서 보조한다.

또한 신규농업인과 선도농가를 연결하는 ‘현장실습 지원사업’을 24팀 규모로 운영해 숙련된 농업 노하우 전수에도 힘쓸 예정이다.

시는 3~6개월간 주거와 연수 프로그램을 제공하는 ‘충북에서 살아보기’ 체험 사업과 귀농·귀촌 박람회 참여 등 외지인 유입을 위한 홍보 활동도 진행하고 있다.

충주시 관계자는 “이번 사업을 통해 청년과 귀농인이 안정적으로 정착하는 환경을 조성하고, 농촌의 활력을 회복하는 지속 가능한 기반을 구축하겠다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글