부산 전자도서관 이용 12.3%↑···전체 대출 1위 ‘소년이 온다’, 2위·5위도 한강 책

부산시 전자도서관 이용건수가 지난해보다 10%이상 증가한 것으로 조사됐다. 부산시는 종이 간행물 중심의 기존 독서 방식이 디지털로 빠르게 전환하고 있는 것으로 해석했다.

부산도서관은 지난해 부산시 전자도서관 총 이용 건수가 99만5635건으로, 전년도(88만6943건)보다 12.3% 증가했다고 27일 밝혔다. 지난해 부산지역 공공도서관(176곳) 전체의 도서 대출자 수는 278만6794명, 대출 권수는 934만1309권으로 집계됐다. 이는 전년도 2024년 대출자수 275만9393명·대출 권수 920만6265권보다 각각 1%·1.5% 증가한 수치다.

지난해 가장 많이 대출된 책은 한강 작가의 ‘소년이 온다’였다. 한강 작가의 작품은 지난해 부산 지역 인기 대출도서 2위(작별하지 않는다)와 5위(채식주의자)도 차지했다. 3위는 ‘불편한편의점’(김호연)이었으며, 4위는 ‘이중 하나는 거짓말’(김애란)으로 조사됐다.

박은아 부산도서관장은 “인공 지능(AI)과 디지털 환경 변화 속에서도 부산 시민의 독서 활동은 위축되지 않은 것으로 보인다”며 “오히려 종이책과 전자자료를 넘나들며 형태와 방식이 더욱 다양해지고 있다”고 말했다.