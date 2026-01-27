창간 80주년 경향신문

부산 전자도서관 이용 12.3%↑···전체 대출 1위 ‘소년이 온다’, 2위·5위도 한강 책

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

부산시 전자도서관 이용건수가 지난해보다 10%이상 증가한 것으로 조사됐다.

부산도서관은 지난해 부산시 전자도서관 총 이용 건수가 99만5635건으로, 전년도보다 12.3% 증가했다고 27일 밝혔다.

지난해 부산지역 공공도서관 전체의 도서 대출자 수는 278만6794명, 대출 권수는 934만1309권으로 집계됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

부산 전자도서관 이용 12.3%↑···전체 대출 1위 ‘소년이 온다’, 2위·5위도 한강 책

입력 2026.01.27 13:45

수정 2026.01.27 14:25

펼치기/접기
  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

부산시청사. 경향신문 자료사진

부산시청사. 경향신문 자료사진

부산시 전자도서관 이용건수가 지난해보다 10%이상 증가한 것으로 조사됐다. 부산시는 종이 간행물 중심의 기존 독서 방식이 디지털로 빠르게 전환하고 있는 것으로 해석했다.

부산도서관은 지난해 부산시 전자도서관 총 이용 건수가 99만5635건으로, 전년도(88만6943건)보다 12.3% 증가했다고 27일 밝혔다. 지난해 부산지역 공공도서관(176곳) 전체의 도서 대출자 수는 278만6794명, 대출 권수는 934만1309권으로 집계됐다. 이는 전년도 2024년 대출자수 275만9393명·대출 권수 920만6265권보다 각각 1%·1.5% 증가한 수치다.

지난해 가장 많이 대출된 책은 한강 작가의 ‘소년이 온다’였다. 한강 작가의 작품은 지난해 부산 지역 인기 대출도서 2위(작별하지 않는다)와 5위(채식주의자)도 차지했다. 3위는 ‘불편한편의점’(김호연)이었으며, 4위는 ‘이중 하나는 거짓말’(김애란)으로 조사됐다.

박은아 부산도서관장은 “인공 지능(AI)과 디지털 환경 변화 속에서도 부산 시민의 독서 활동은 위축되지 않은 것으로 보인다”며 “오히려 종이책과 전자자료를 넘나들며 형태와 방식이 더욱 다양해지고 있다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글