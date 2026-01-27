기업심리, 석 달 만에 악화…제조업은 개선됐지만 비제조업은 나빠져

자동차·반도체 등의 수출 확대에도 서비스업 등 비제조업 실적이 악화하면서 기업들의 체감경기가 석 달 만에 나빠졌다.

한국은행이 27일 발표한 1월 기업경기조사 결과를 보면, 이달 전체 산업 기업심리지수(CBSI)는 전월보다 0.2포인트 하락한 94.0으로 집계됐다.

CBSI는 제조업의 대미 설비투자에 따른 부품 수요 증가와 비제조업의 연말 특수 등으로 지난해 11월(+1.5포인트), 지난해 12월(+1.6포인트) 두 달 연속 올랐지만 이달엔 소폭 떨어졌다.

CBSI는 기업경기실사지수(BSI) 중 주요 지수(제조업 5개·비제조업 4개)를 이용해 산출한 심리지표다. 장기평균치(2003~2025년)인 100을 웃돌면 경제 전반에 대한 기업 심리가 낙관적, 반대로 밑돌면 비관적이라는 뜻이다.

산업별로는 제조업 CBSI(97.5)가 생산, 신규 수주 등을 중심으로 2.8포인트 상승했다. 특히 제조업 분야 대기업 CBSI는 4.1포인트 오른 101.8로 2022년 6월(104.1) 이후 처음으로 100을 웃돌았다. 중소기업은 1.7포인트 오른 91.8이었다. 반면 비제조업 CBSI(91.7)는 자금 사정, 채산성 등이 나빠지면서 2.1포인트 하락했다.

이혜영 한은 경제심리조사팀장은 “제조업이 1차 금속, 기타 기계장비 업종에서 수출 확대 등으로 개선됐지만 비제조업이 연말 계절적 요인 소멸 등으로 악화돼 CBSI가 전월 대비 하락했다”고 말했다. 비제조업 중 전문 과학·기술 서비스업이나 정보통신업 등은 연말에 수주가 몰리면서 연초엔 수주 공백이 생긴다는 뜻이다.

기업들은 기업경기조사에서 경영애로 사항으로 내수부진(25.2%), 불확실한 경제상황(16.9%), 환율(9.7%) 등을 꼽았다. 환율 비중은 전월보다 0.4%포인트 상승했다.

2월 CBSI 전망치는 제조업(95.0)과 비제조업(88.4) 모두 1.0포인트 오른 것으로 집계됐다. 비제조업의 경우 다음달 설 연휴 때문에 도소매업, 스포츠·여가 관련 업종 실적이 개선될 것으로 예상된다.

이달 기업경기조사는 지난 12~19일 전국 3524개 법인 기업을 대상으로 진행됐다.