[속보]‘도이치·명태균·통일교’ 김건희 1심 선고 생중계···28일 오후 2시10분

오는 28일 김건희 여사에 대한 1심 선고가 생중계된다.

서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성)는 28일 오후 2시10분으로 예정된 김 여사의 자본시장법·정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 사건 선고 공판에 대한 민중기 특별검사 및 방송사의 중계 신청을 허가했다고 27일 밝혔다.

재판부는 28일 선고 공판에서 김 여사가 도이치모터스 주가조작에 가담해 8억1000만원 상당의 부당이득을 얻은 혐의, 윤석열 전 대통령과 공모해 정치 브로커 명태균씨로부터 2억7000만원 상당의 여론조사 결과를 무상으로 제공받은 혐의, ‘건진법사’ 전성배씨와 공모해 통일교 전 세계본부장 윤영호씨로부터 교단 지원 청탁과 함께 약 8000만원 상당의 금품을 수수한 혐의에 대한 유·무죄 판단과 선고 형량을 밝힐 예정이다.

앞서 특검은 결심 공판에서 주가조작과 통일교 금품 수수 혐의에 대해 징역 11년과 벌금 20억원, 추징금 8억1144만원을, 여론조사 무상 취득 혐의와 관련해 징역 4년에 추징금 1억3720만원을 각각 구형했다.

앞서 윤 전 대통령의 체포방해 등 혐의 사건 재판부와 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무종사 등 혐의 사건 재판부의 허가에 따라 해당 선고가 각각 생중계됐다.