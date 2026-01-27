창간 80주년 경향신문

‘원주·횡성 통합’ 제안에 횡성지역 강력 반발

경향신문

원강수 강원 원주시장이 원주·횡성의 행정구역 통합을 공개적으로 제안하자 횡성군과 사회단체가 즉각 반대 의사를 표명하고 나섰다.

앞서 원강수 원주시장은 지난 26일 긴급 브리핑을 통해 원주·횡성 행정구역 통합을 공개적으로 제안했다.

원 시장은 "정부의 광역행정 통합 논의와 함께 기초자치단체 간 통합 논의도 시작해야 한다"라며 "원주·횡성 통합시가 탄생한다면 중부내륙 거점도시로서 역할을 수행하게 될 것"이라고 주장했다.

‘원주·횡성 통합’ 제안에 횡성지역 강력 반발

입력 2026.01.27 14:26

  • 최승현 기자

김명기 횡성군수 “원주시장의 망발 묵과할 수 없어”

횡성군번영회, 이장연합회도 “사죄하라” 성명 발표

김명기 횡성군수(가운데)와 횡성지역 사회단체 회원들이 27일 기자회견을 열고 원강수 원주시장의 원주·횡성 행정구역 통합 제안을 규탄하며 사죄할 것을 촉구하고 있다. 횡성군 제공

원강수 강원 원주시장이 원주·횡성의 행정구역 통합을 공개적으로 제안하자 횡성군과 사회단체가 즉각 반대 의사를 표명하고 나섰다.

김명기 횡성군수는 27일 횡성군청에서 긴급 기자회견을 열고 “원주시장은 원주·횡성 행정구역 통합 발언을 취소하고, 횡성군민에게 사죄할 것을 강력히 촉구한다”라고 밝혔다.

그는 이어 “횡성군과 원주시는 역사적으로 행정구역을 같이한 사례가 없으며, 전통적으로 독립된 행정체계와 지역 정체성을 유지해 온 자치단체”라며 “이러한 현실을 외면한 채 통합을 거론하는 것은 생각해볼 가치도 없는 일”이라고 비판했다.

김 군수는 “행정구역 통합은 단체장 개인의 정치적 구상이나 선거 전략의 소재가 되어서는 안 된다”라며 “원주시의 일부 모사가에 의해 제기되는 통합 논의는 오히려 지역 간 불필요한 갈등과 오해만을 증폭시킬 뿐”이라고 했다.

김 군수는 “원강수 원주시장이 5만 횡성군민에게 진심으로 사과하지 않으면 그동안 양 자치단체가 함께 논의해왔던 원주(횡성)공항의 국제공항 승격을 위한 협력은 물론 횡성-원주 간 도로망 확대, 국가 산업단지 조성 등 상생 발전을 위해 쏟아온 모든 협의와 노력을 전면 중단할 것”이라고 경고했다.

횡성군 이장연합회와 횡성군번영회도 이날 원강수 원주시장의 원주·횡성 행정구역 통합 제안을 규탄하는 성명을 발표하는 등 시민사회단체의 반발도 이어지고 있다.

이밖에 횡성군수 선거 출마를 선언한 장신상 전 횡성군수도 “원주시의 통합 제안은 횡성 주민의 의사를 완전히 무시한 무책임한 정치 행위”라며 “통합 제안을 즉각 취소하고 횡성주민에게 사과해야 한다”라고 밝혔다.

앞서 원강수 원주시장은 지난 26일 긴급 브리핑을 통해 원주·횡성 행정구역 통합을 공개적으로 제안했다.

원 시장은 “정부의 광역행정 통합 논의와 함께 기초자치단체 간 통합 논의도 시작해야 한다”라며 “원주·횡성 통합시가 탄생한다면 중부내륙 거점도시로서 역할을 수행하게 될 것”이라고 주장했다.

