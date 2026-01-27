‘언론사 보조금 특혜 의혹’ 이철우 경북지사 불구속 송치···업무상 배임 혐의

경찰 “보완 수사 요구 있어 추가 조사 중”

경북도가 특정 언론사에 보조금을 지원하며 혜택을 줬다는 의혹과 관련해 경찰이 이철우 경북도지사를 검찰에 송치했다.

경북경찰청 반부패경제범죄수사1대는 업무상 배임 혐의로 이 지사와 경북도 전·현직 공무원 7명을 불구속 송치했다고 27일 밝혔다.

이 지사는 2022년 포항에서 열린 한 언론사 주최 행사와 관련해 경북도 명의로 보조금을 지원하는 방식으로 부당한 혜택을 제공한 혐의를 받고 있다.

경찰은 지난해 7월 이 지사 관사를 압수수색해 관련 서류와 휴대전화를 확보하는 등 수사를 진행해 왔다. 지난해 11월부터는 경북도 전·현직 공무원을 피의자 신분으로 전환해 조사했다.

이 지사 측은 혐의를 전면 부인해 왔다. 이 지사는 건강상 이유 등을 들어 경찰 출석 요구에 응하지 않다가 지난해 12월 한 차례 조사를 받은 것으로 확인됐다.

경찰 관계자는 “해당 사건을 검찰에 송치했으나 보완 수사 요구가 있어 추가로 조사를 진행하는 중“이라며 ”정확한 송치 인원 등은 수사 중인 사안이라 말할 수 없다“고 말했다.