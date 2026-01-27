“주민투표 대비” vs “공감대 넓혀야”···한 목소리 내던 이장우·김태흠, 미묘한 ‘통합 온도차’

앞장서 행정통합을 추진하며 한 목소리를 내 온 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사 사이에 최근 미묘한 온도차가 감지되고 있다. 이 시장은 ‘주민투표’ 카드를 꺼내들며 계속 정부·여당을 상대로 강공을 이어가는 반면 김 지사는 한층 ‘톤다운’된 목소리를 내며 통합에 대비하는 모슴을 보이고 있다.

충남도는 다음달 2일 단국대 천안캠퍼스에서 ‘대전·충남 행정통합 타운홀 미팅’을 개최한다고 27일 밝혔다. 이번 타운홀 미팅에는 김태흠 지사와 15개 시·군의 시장·군수, 도와 시·군의회 의원들이 대거 참여해 행정통합에 관한 경과 보고를 하고, 전문가와 주민들의 의견을 듣는다. 도 관계자는 “행정통합이 급물살을 타고 있는 가운데 통합에 대한 공감대 확산과 각계각층의 추가 의견 수렴을 위해 마련한 자리”라며 “행정통합의 정책적 의미를 뒤돌아 보고, 통합에 대한 공감대를 한층 높이는 논의의 장이 될 것”이라고 설명했다. 사실상 통합을 전제로 주민 의견을 수렴하고 공감대를 넓히겠다는 취지로 해석된다.

반면 이장우 시장과 대전시는 조금 다른 움직임을 보이고 있다. 이 시장은 전날 주간업무회의에서 행정통합과 관련해 “주민투표를 요구하는 목소리가 높아지면 시장은 시민의 뜻에 따라 움직일 수 밖에 없고, 절차에 따라 행정안전부 장관에게 주민투표를 요구할 수 밖에 없다”며 “실질적 효과가 없는 통합에 대한 주민투표 요구에 대비하라”고 지시했다. 현 시점에서 주민투표 가능성을 언급하는 것은 사실상 통합 추진 무산도 불사하겠다는 강경한 입장 표명으로 받아들여진다.

통합 문제에 접근하는 이 시장과 김 지사의 기류 차이는 이재명 대통령의 신년 기자회견을 기점으로 조금씩 드러나고 있다. 두 사람은 지난 21일 대전시청에서 긴급 회동을 갖고 공동 입장문을 발표할 때까지만 해도 정부·여당의 통합 추진안을 함께 성토하며 한 목소리를 냈다. 당시 두 사람은 정부의 행정통합 인센티브안과 더불어민주당의 통합 법안 추진을 싸잡아 ‘대통령 공약 쇼케이스’라거나 ‘앙꼬 없는 찐빵’이라며 매우 비판적인 시각을 드러냈다. 정부 인센티브나 민주당이 추진하는 법률안이 당초 대전시와 충남도가 민관협의체를 구성해 제안하고 국민의힘 의원들이 발의한 법안이나 기대치에 미치지 못하고 핵심적인 재정·권한 이양 계획이 미흡하다는 게 이들의 입장이었다.

그러나 김 지사는 같은 날 이 대통령이 신년 기자회견을 통해 행정통합과 관련해 국세와 지방세 비율 조정 방안을 언급하자 다음날 단독 입장문을 통해 환영 입장을 밝혔다. 김 지사는 당시 “대통령께서 재정배분을 65대 35 수준까지 확대하겠다고 밝힌 것에 대해 큰 틀에서 적극 환영한다”며 “현행 72대 28 수준의 국가-지방 재원 배분을 65대 35까지 조정한다는 것은 우리가 요구한 60대 40에는 못 미치지만 상당히 진전된 내용”이라고 평가했다. 전날까지 공동 행보를 했던 김 지사가 사전 입장 조율 없이 바로 다음날 별도로 이같은 입장을 내자 대전시 쪽에서는 ‘당혹스럽다’는 반응도 나왔다.

이어 양 시도에서 ‘주민투표’와 ‘공감대 확산’이라는 결이 다른 메시지가 나오면서 공동 행보에 금이 가는 것 아니냐는 해석도 나온다. 이 시장이 강경 모드로 정부·여당 주도 통합 추진에 계속 견제구를 날리는 사이 김 지사는 미묘하게 입장을 선회하며 한발 앞서 통합 현실화에 대비한 출구 전략을 찾고 있는 것으로 보는 시각도 있다.

국민의힘 소속인 이 시장과 김 지사는 2024년 11월 대전에 있는 옛 충남도청사에서 대전·충남 행정통합을 선언하며 함께 통합 논의의 첫 발을 뗀 바 있다. 그동안 양 시도지사와 국민의힘 중심으로 진행되던 통합 논의는 지난해 연말 이 대통령이 광역통합 의지를 드러내면서 정부·여당 주도로 급물살을 타고 있다. 민주당이 준비 중인 통합 법안이 국회에 제출되면 통합에 대한 여야 입장과 양 시도지사의 견해도 보다 선명하게 드러날 것으로 보인다.