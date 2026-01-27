“대학생 5명 중 1명은 스타벅스 회원입니다”

스타벅스 대학생 전용 멤버십 ‘캠퍼스 버디’가 출시 1년4개월 만에 누적 가입자 수 55만명을 넘었다.

27일 스타벅스에 따르면 캠퍼스 버디는 카카오톡 학생증이 발급되는 400여개 대학교·대학원 재학생(휴학생 포함) 대상으로 운영하는 무료 멤버십이다. 한국교육개발원에서 발표한 지난해 전국 대학(원)생 수가 약 301만명인 것을 감안하면 5명 중 1명은 스타벅스 캠퍼스 버디인 셈이다.

스타벅스는 캠퍼스 버디에게 최초 가입 시 제조 음료 50% 할인, 주중 제조 음료 30% 할인 쿠폰, 주말 제조 음료 1+1 쿠폰, 매월 푸드 20% 할인 쿠폰을 제공하고 있다. 가장 많이 사용한 쿠폰은 ‘주중 제조 음료 30% 할인 쿠폰’으로 평일 수업·과제가 많은 대학생의 생활 패턴을 엿볼 수 있다.

스타벅스는 캠퍼스 버디를 통해 20대 록인(Lock-in) 전략을 강화한다는 계획이다. 지난해 캠퍼스 버디의 구매 패턴을 살펴본 결과 미가입 고객보다 구매 빈도가 높았기 때문이다. 분기별 구매 금액도 매 분기 증가해 지난해 4분기 구매 금액은 같은 해 1분기 대비 약 60% 늘었다.

캠퍼스 버디가 가장 자주 스타벅스를 찾은 달은 11월이었다. 2학기 기말고사와 졸업시험 준비를 할 때 방문이 집중된 것으로 보인다. 특히 3월부터 개강과 함께 캠퍼스 인근 스타벅스를 자주 찾아 구매금액이 본격적으로 늘었다.

캠퍼스 버디의 ‘최애 음료’는 아이스 카페 아메리카노·아이스 자몽 허니 블랙티·아이스 블랙 글레이즈드 라떼(시즌 종료) 순이었다. 푸드는 간편하게 식사 대용으로 끼니를 챙길 수 있는 샌드위치류 인기를 끌었다.

스타벅스는 올해 캠퍼스 버디 특화 이벤트를 더욱 강화할 예정이다. 이달에는 20대가 선호하는 티 음료 또는 프리푸치노·블렌디드 주문 시 쌓이는 리워드에 따라 별 적립과 무료 쿠폰 등을 선물하는 이벤트를 진행 중이다. 오는 3월에는 개강·4월 시험·5월 축제 등 시기별 테마에 맞는 이벤트가 준비돼 있다.

스타벅스 관계자는 “스타벅스 캠퍼스 버디는 업계 유일무이한 대학생 전용 멤버십”이라며 “앞으로 대학생 라이프스타일에 맞는 마케팅으로 캠퍼스 버디 만족도를 더 높일 것”이라고 말했다.