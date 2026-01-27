제49회 이상문학상에 위수정 ‘눈과 돌멩이’

“시인 이상이 그랬던 것처럼 세상과 불화할 수 있지만 (당연한 것들을 당연하다고 물어볼 수 있는) 그런 세계를 다뤄보자고 생각한다.”

제49회 이상문학상 대상에 소설가 위수정(49)의 단편소설 ‘눈과 돌멩이’가 선정됐다. 위수정 작가는 27일 서울 중구 달개비에서 열린 이상문학상 기자간담회에 참석해 “책임감 있게 쓰겠다”며 이 같이 소감을 밝혔다.

‘눈과 돌멩이’는 암 투병 중 자살한 ‘수진’의 유골을 들고 일본으로 떠난 두 친구의 이야기를 다룬다. 두 친구는 삼나무 숲에서 하염없이 내리는 눈송이 사이에 수진의 뼛가루를 뿌린다. 설원 위에서 펼쳐지는 애도의 풍경이 영화처럼 그려지는 가운데, 두 친구가 알지 못했던 수진이라는 인물의 이야기가 비밀스럽게 엮인다.

심사위원들은 이 작품에 대해 “설경 속 고도로 정교하게 감추어진 삶의 모호함”(김중혁), “읽어가는 동안 계속해서 이야기의 방향이 옮겨가고 해석이 달라지는듯한 낯선 흐름”(은희경), “이야기하지 않음으로써 훨씬 많은 것을 이야기하는 소설”(김경욱)이라고 평했다.

작가는 이번 소설에 대해 “인물들의 서사가 완결되지 않고 흐려지고 갑자기 사라지거나 희미해진다. 삶이란 빈틈도 많고 해결되지 않는 것이 더 많지 않나”라며 “일반적인 단편 소설의 미학으로 보자면 빈틈이 많아 볼 수도 있는 구성인데, 완결성에서는 조금 덜한 평가를 받더라도 내가 생각하는 삶의 모습을 가져와서 쓰자는 생각으로 ‘내 마음에 드는’ 작품으로 썼다”고 말했다.

제목에 쓰인 ‘눈’과 ‘돌멩이’는 소설의 전반적인 이미지를 구현하는 소재이면서 그간 작가의 작품 활동 전체를 관통하는 단어들이기도 했다. 작가는 “손에 쥘 수 있는 것은 무엇일까 생각했다. 내가 중요하게 생각하는 것들이 물질이면 좋겠는데 (마음도 인간관계도) 눈처럼 쥐는 순간 사라진다. 그때 작은 돌멩이라도 쥐어보는 것, 그것이 나에겐 글쓰기”라고 말했다.

위수정은 2017년 동아일보 신춘문예로 등단해 소설집 <은의 세계>, <우리에게 없는 밤>, 중편소설 <fin>등을 냈다. 김유정작가상, 한국일보문학상을 받았다. 작가는 “본능이나 욕망, 하지 말라고 하는 것에 관심이 많다”며 “그간 괜찮은 글을 쓰고 있나라는 자기검열을 계속 해왔는데, 이번 상은 내가 관심 있게 봐왔던 세계와 인물들을 조금 더 깊이 있게 써도 된다는 동력을 부여해 주는 상이 아닐까”라고 말했다.

‘눈과 돌멩이’를 포함해 작가의 에세이, 자선 대표작 등이 실린 <제49회 이상문학상 작품집>이 이달 출간됐다. 이상문학상 우수작으로 선정된 김혜진 ‘관종들’, 성혜령 ‘대부호’, 이민진 ‘겨울의 윤리’, 정이현 ‘실패담 크루’, 함윤이 ‘우리의 적들이 산을 오를 때’도 함께 실렸다. 이상문학상 상금은 대상 5000만원, 우수상 각 500만원이다.