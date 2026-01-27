주택담보대출 금리, 시장금리 오름세에 3개월째 상승

가계대출 금리도 3개월째 올라 8개월 만 최고치

기준금리 인하 사이클(주기)이 끝났다는 관측에 시장금리가 오름세를 보이면서 주택담보대출 금리도 3개월 연속 올랐다. 주택담보대출을 포함한 가계대출 금리도 3개월째 오르면서 8개월 만에 최고치를 기록했다.

한국은행이 27일 발표한 ‘금융기관 가중평균금리’ 통계를 보면, 지난해 12월 예금은행의 가계대출 가중평균금리(신규취급액 기준)는 연 4.35%로 전월보다 0.03%포인트 상승했다. 가계대출 금리는 지난해 10월(4.24%) 이후 3개월 연속 오름세이며 지난해 4월(4.36%) 이후 8개월 만에 가장 높은 수준이다.

가계대출 중 주택담보대출(4.23%), 전세자금대출(3.99%) 금리가 각 0.06%포인트, 0.09%포인트 올랐다. 두 대출 모두 3개월째 오름세다. 특히 일반신용대출(5.87%)은 0.41%포인트 급등하며 2개월 연속 상승세다. 2024년 12월(6.15%) 이후 가장 높은 수준이며 상승폭도 2022년 11월(+0.63%포인트) 이후 가장 컸다.

김민수 한은 금융통계팀장은 “주택담보대출 금리는 지표금리인 은행채 5년물 금리가 지난해 12월 중 0.19%포인트 상승했지만 상대적으로 금리 수준이 낮은 보금자리론 대출 취급 비중이 늘어 상승폭이 제한됐다”고 말했다. 일반신용대출의 경우 지표금리인 은행채 단기물 금리가 오른 데다 상대적으로 높은 금리가 적용되는 중·저신용자 대출 비중이 늘면서 금리가 상승했다고 김 팀장은 설명했다.

기업 대출금리(4.16%)도 0.06%포인트 올라 두 달째 상승세를 이어갔다. 가계와 기업을 포함한 전체 은행권 대출금리는 0.04%포인트 오른 4.19%로 집계됐다. 정기예금 등 저축성수신금리는 2.9%로 0.09%포인트 상승했다. 지난해 9월(2.52%) 이후 4개월 연속 상승세다. 예금금리가 대출금리보다 큰 폭으로 오르면서 은행 신규취급액 기준 예대금리차(1.29%포인트)는 전월보다 0.05%포인트 축소됐다. 4개월째 축소 흐름이다.

가계대출 고정금리 비중은 48.9%로 5.7%포인트 급락했다. 지난해 8월 이후 5개월 연속 하락세이며 이 비중이 50%를 밑돈 것은 2024년 12월(46.8%) 이후 1년 만이다. 주택담보대출 고정금리 비중(86.6%)도 2개월 연속 하락했다. 김 팀장은 “최근 많이 오른 장기금리를 지표금리로 삼는 주택담보대출 고정형(보금자리론 제외)이 단기금리를 지표금리로 삼는 변동형보다 금리가 더 오르다 보니, 일부 차주가 고정금리 대신 변동금리를 선택했다”고 말했다.

저축은행·신협·상호금융·새마을금고 등 비은행 금융기관의 수신금리는 모두 올랐다. 대출금리는 저축은행을 제외하고 모두 하락했다.