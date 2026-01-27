폐지·고철 팔아 모은 성금 292만원 기부···18년째, 인천 쪽방촌 주민들의 이웃 사랑

인천 내일을 여는 집, 누적 3024만원 내놔

인천 쪽방촌 주민들과 무료급식소 이용자들이 십시일반으로 모은 성금 292만원을 더 어려운 불우이웃에 써 달라며 기부했다.

사회복지공동모금회(이하 사랑의 열매)는 인천 내일을 여는 집(인천쪽방상담소)이 성금 292만 6240원을 기부했다고 밝혔다.

이번 성금은 쪽방촌 주민들과 무료급식소·노숙인쉼터 이용자들이 생활비를 아끼고, 폐지·고철을 팔거나 볼펜 조립 등 소소한 일거리를 통해 모은 것이다.

인천 내일은 여는 집은 2008년부터 이같이 성금을 모금해 기부해 오고 있다. 특히 올해는 경기 침체와 불안정한 사회 분위기 속에서도 역대 최고 모금액을 기록했다.

2008년 첫 기부 이후 올해까지 18년간 이어진 누적 성금은 3024만1690원이다.

쪽방촌 주민 대표 권영자씨는“몸이 불편한데도 1년 동안 폐지를 주워 모은 돈을 기부하신 분들도 있다”며 “우리도 그동안 다른 분들에게 많은 도움을 받아왔기에 미약하지만 십시일반 마음을 모았다”고 말했다.

이준모 인천 내일을 여는 집 이사장(해인교회 목사)은 “매년 성금을 준비하는 과정 자체가 쪽방 주민들에게는 큰 의미가 된다”며 “누군가를 돕는 존재로 살아갈 수 있다는 자부심이 나눔을 18년 동안 이어오게 한 힘이라고 생각한다”고 말했다.