영등포구, 실내 파크골프장 갖춘 ‘여의도 브라이튼 스포츠 라운지’ 개관

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

영등포구, 실내 파크골프장 갖춘 ‘여의도 브라이튼 스포츠 라운지’ 개관

입력 2026.01.27 15:29

수정 2026.01.27 15:49

  • 주영재 기자

여의도 브라이튼 스포츠 라운지에 있는 실내 파크골프장의 모습. 영등포구 제공

여의도 브라이튼 스포츠 라운지에 있는 실내 파크골프장의 모습. 영등포구 제공

서울 영등포구는 옛 여의도 MBC 부지에 실내 생활체육 공간인 ‘여의도 브라이튼 스포츠 라운지’를 조성하고 내달 2일부터 운영에 들어간다고 27일 밝혔다.

여의도 브라이튼 스포츠 라운지는 661㎡ 규모로, 실내 파크골프장과 다목적 프로그램실을 갖췄다.

실내 파크골프장은 6타석 규모로, 평일 오전 7시~오후 9시, 토요일 오전 9시~오후 6시 사이 운영된다. 주중에는 하루 6회, 토요일은 4회로 운영되며, 회차당 이용 시간은 1시간50분이다. 이용료는 타석 당 구민 1만2000원, 타 구 주민 2만원이다.

다목적 프로그램실은 평일 오전 6시~오후 10시, 토요일 오전 9시~오후 6시 사이 운영된다. 요가, 소도구 필라테스, 초등 댄스 등 다양한 연령대가 참여하는 생활체육 프로그램이 진행된다.

한편 구는 대림3동 새마을금고 2층에도 실내 파크골프장 6호점을 조성해 오는 30일 문을 연다. 대림3유수지 종합체육시설 내 추가 조성이 올해 안에 끝나면 영등포구 관내 실내 파크골프장은 총 7곳, 25타석으로 확대된다.

최호권 영등포구청장은 “구민이 집 가까운 곳에서 부담 없이 운동할 수 있도록 체육 인프라를 지속해서 확충하겠다”라고 밝혔다.

