“커피 많이 마시면 대장암 사망 위험 낮아진다”···대전대 한방병원 연구진 메타분석

하루 섭취량 1잔 늘어날 때마다 4% 감소 경향 디카페인도 효과···“생리활성 성분 복합 작용”

커피 섭취가 대장암 환자의 생존율을 높이고 재발 위험을 낮추는 데 도움이 된다는 메타분석 연구 결과가 제시됐다. 메타분석은 선행연구 등 기존 문헌을 통계적으로 분석하는 연구 방법이다.

대전대는 서울한방병원 동서암센터 조종관 교수 연구팀이 대장암 환자 5422명을 대상으로 한 ‘전향적 관찰연구’ 4편을 종합 분석한 메타분석 연구를 통해 커피 섭취와 대장암 환장의 장기 예후간 연관성을 확인했다고 27일 밝혔다.

이번 연구에 따르면 기존 관찰연구에서 커피 섭취량이 늘어날 수록 대장암 환자의 예후가 개선되는 ‘용량 의존적’ 관계가 관찰됐다. 구체적으로 하루 커피 섭취량이 1잔 증가할 때마다 대장암 환자의 사망과 재발 위험이 약 4%씩 감소하는 경향이 나타났다. 예를 들어 커피를 하루 3잔 섭취할 경우 전혀 섭취하지 않았을 때보다 사망 및 재발 위험이 12% 정도 감소한다는 것이다.

커피 섭취 효과는 3기 대장암 환자에서 특히 뚜렷하게 나타났다. 3기 환자군의 경우 커피 섭취가 사망 위험을 40% 이상 낮추는 효과가 있다는 게 연구 결과다.

연구진은 대장암 환자에게서 일반 커피와 디카페인 커피 모두 생존률 개선과 재발 위험 감소에 효과를 보인다는 점도 확인했다. 이 같은 효과가 카페인 성분 때문이 아니라 커피에 함유된 다양한 생리활성 성분이 복합적으로 작용해 나타남을 시사한다는 분석이다.

이번 연구 결과는 최근 미국암학회(AACR)가 발행하는 국제학술지 ‘암 역학, 바이오마커 및 예방(Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention)’ 온라인판에 실렸다.

조 교수는 “이번 연구는 대장암 환자를 대상으로 커피 섭취와 예후의 관계를 용량, 병기, 커피 종류별로 종합 분석한 메타분석 연구”라며 “대장암 환자의 장기 생존 관리와 생활 습관 지도에 참고할 수 있는 근거를 제시한 것”이라고 말했다. 조 교수는 다만 “커피 섭취와 대장암 환자 예후와의 인과관계를 확정하기 위해서는 향후 추가적인 연구가 필요하다”고 밝혔다.