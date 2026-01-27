창간 80주년 경향신문

“커피 많이 마시면 대장암 사망 위험 낮아진다”···대전대 한방병원 연구진 메타분석

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“커피 많이 마시면 대장암 사망 위험 낮아진다”···대전대 한방병원 연구진 메타분석

입력 2026.01.27 15:36

수정 2026.01.27 15:42

펼치기/접기

하루 섭취량 1잔 늘어날 때마다 4% 감소 경향

디카페인도 효과···“생리활성 성분 복합 작용”

대전대 서울한방병원 전경. 대전대 제공

대전대 서울한방병원 전경. 대전대 제공

커피 섭취가 대장암 환자의 생존율을 높이고 재발 위험을 낮추는 데 도움이 된다는 메타분석 연구 결과가 제시됐다. 메타분석은 선행연구 등 기존 문헌을 통계적으로 분석하는 연구 방법이다.

대전대는 서울한방병원 동서암센터 조종관 교수 연구팀이 대장암 환자 5422명을 대상으로 한 ‘전향적 관찰연구’ 4편을 종합 분석한 메타분석 연구를 통해 커피 섭취와 대장암 환장의 장기 예후간 연관성을 확인했다고 27일 밝혔다.

이번 연구에 따르면 기존 관찰연구에서 커피 섭취량이 늘어날 수록 대장암 환자의 예후가 개선되는 ‘용량 의존적’ 관계가 관찰됐다. 구체적으로 하루 커피 섭취량이 1잔 증가할 때마다 대장암 환자의 사망과 재발 위험이 약 4%씩 감소하는 경향이 나타났다. 예를 들어 커피를 하루 3잔 섭취할 경우 전혀 섭취하지 않았을 때보다 사망 및 재발 위험이 12% 정도 감소한다는 것이다.

커피 섭취 효과는 3기 대장암 환자에서 특히 뚜렷하게 나타났다. 3기 환자군의 경우 커피 섭취가 사망 위험을 40% 이상 낮추는 효과가 있다는 게 연구 결과다.

연구진은 대장암 환자에게서 일반 커피와 디카페인 커피 모두 생존률 개선과 재발 위험 감소에 효과를 보인다는 점도 확인했다. 이 같은 효과가 카페인 성분 때문이 아니라 커피에 함유된 다양한 생리활성 성분이 복합적으로 작용해 나타남을 시사한다는 분석이다.

조종관 대전대 서울한방병원 동서암센터 교수. 대전대 제공

조종관 대전대 서울한방병원 동서암센터 교수. 대전대 제공

이번 연구 결과는 최근 미국암학회(AACR)가 발행하는 국제학술지 ‘암 역학, 바이오마커 및 예방(Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention)’ 온라인판에 실렸다.

조 교수는 “이번 연구는 대장암 환자를 대상으로 커피 섭취와 예후의 관계를 용량, 병기, 커피 종류별로 종합 분석한 메타분석 연구”라며 “대장암 환자의 장기 생존 관리와 생활 습관 지도에 참고할 수 있는 근거를 제시한 것”이라고 말했다. 조 교수는 다만 “커피 섭취와 대장암 환자 예후와의 인과관계를 확정하기 위해서는 향후 추가적인 연구가 필요하다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글