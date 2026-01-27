창간 80주년 경향신문

중구, 청소년 스마트 스터디룸 운영

경향신문

본문 요약

서울 중구는 청소년의 학습과 자기 계발을 지원하기 위해 무료 학습 공간인 '스마트 스터디룸'을 조성했다고 27일 밝혔다.

지난 21일 중구청소년센터 2층에 문을 연 스마트 스터디룸은 108㎡ 규모이다.

1인실 스터디룸 4개와 개방형 좌석 10개, 다인용 테이블 16석 등을 갖췄다.

중구, 청소년 스마트 스터디룸 운영

입력 2026.01.27 15:40

수정 2026.01.27 16:12

  주영재 기자

  

서울 중구가 조성한 청소년 무료 학습 공간인 ‘스마트 스터디룸’ 내부의 모습. 중구 제공

서울 중구가 조성한 청소년 무료 학습 공간인 ‘스마트 스터디룸’ 내부의 모습. 중구 제공

서울 중구는 청소년 무료 학습 공간인 ‘스마트 스터디룸’을 조성했다고 27일 밝혔다.

중구청소년센터 2층에 지난 21일 문을 연 스마트 스터디룸은 108㎡(32평) 규모이다. 1인실 스터디룸 4개와 개방형 좌석 10개, 다인용 테이블 16석 등을 갖췄다. 일체형 PC와 아이패드 등 디지털 학습기기도 활용할 수 있다.

스마트 스터디룸은 지난해 4월 중구와 신세계, 중구 상권발전소가 체결한 지역협력 협약의 첫 결실이다. 구는 청소년의 디지털 교육 격차를 해소하는 거점이 될 것으로 기대했다.

스터디룸은 조성과정 전반에 청소년운영위원회를 통한 청소년들의 의견을 적극 반영했다. 독립 좌석을 갖춘 집중 학습 공간과 소규모 토론과 협업이 가능한 그룹 스터디룸, 초고속 무선 네트워크를 구축해 온라인 강의 수강이 가능하도록 한 것도 청소년들이 낸 아이디어다.

운영시간은 평일 오전 10시~오후 9시50분 사이이다. 토요일은 오후 8시50분, 일요일은 오후 5시50분에 운영을 마친다. 1인실 스터디룸은 2월부터 예약제로 운영되며, 일반 열람실은 자유롭게 이용할 수 있다.

김길성 중구청장은 “청소년 눈높이에서 공간을 만들고, 민·관이 협력해 성과를 낸 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 청소년센터를 더욱 풍성한 배움과 소통의 공간으로 가꿔 나가겠다”고 밝혔다.

