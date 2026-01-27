창간 80주년 경향신문

이젠 ‘80만닉스’ ‘16만전자’···반도체 타고 코스피 종가도 ‘5000피’ 돌파

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

'트럼프발 관세쇼크'에도 실적 기대감에 반도체주가 급등하면서 코스피가 종가 기준으로도 '5000피'를 넘어섰다.

삼성전자는 '16만전자'를 목전에 뒀고 SK하이닉스는 사상 처음으로 '80만닉스'를 터치했다.

이날 코스피는 전장보다 135.26포인트 오른 5084.85에 거래를 마감하며 종가 기준으로도 '5000피'를 넘어섰다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이젠 ‘80만닉스’ ‘16만전자’···반도체 타고 코스피 종가도 ‘5000피’ 돌파

입력 2026.01.27 15:50

수정 2026.01.27 15:53

펼치기/접기
  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

코스피가 종가 기준 5,000포인트를 돌파한 27일 서울 여의도 KRX 한국거래소에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 연합뉴스

코스피가 종가 기준 5,000포인트를 돌파한 27일 서울 여의도 KRX 한국거래소에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 연합뉴스

‘트럼프발 관세쇼크’에도 실적 기대감에 반도체주가 급등하면서 코스피가 종가 기준으로도 ‘5000피’를 넘어섰다. 삼성전자는 ‘16만전자’를 목전에 뒀고 SK하이닉스는 사상 처음으로 ‘80만닉스’를 터치했다.

이날 코스피는 전장보다 135.26포인트(2.73%) 오른 5084.85에 거래를 마감하며 종가 기준으로도 ‘5000피’를 넘어섰다. 지난 22일 장중 5000포인트를 넘긴지 3거래일 만이다.

26일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 자동차를 비롯한 한국 제품에 대한 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다고 밝히면서 코스피는 16.70포인트(0.34%) 내린 4932.89로 하락출발해 장중 4900선도 내줬다.

그러나 시장에서 트럼프의 관세 위협이 현실화될 가능성을 낮게 보고 반도체 실적 기대감이 커지면서 코스피가 오히려 급등세를 보였다.

이날 코스피의 주역은 반도체였다.

삼성전자는 전장보다 7400원(4.87%) 오른 15만9500원에 거래를 마감하며 장중·종가 모두 역대 최고치를 경신했다. SK하이닉스는 전장보다 6만4000원(8.7%) 급등한 80만원에 거래를 마치며 처음으로 ‘80만닉스’에 안착했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 모두 오는 29일 실적을 발표한다. 실적 발표를 앞두고 KB증권이 삼성전자 목표주가를 24만원으로 상향하고, 글로벌 투자은행(IB) 씨티그룹이 SK하이닉스 목표주가를 140만원으로 크게 높여잡으면서 반도체 강세가 두드러졌다.

미국의 관세인상으로 직격탄을 맞은 현대차는 이번 관세인상이 일시적일 것이란 관측에 0.81% 하락마감했다.

이날 코스피에선 개인이 1조원 넘게 순매도했지만, 외국인이 8513억원 기관이 2327억원 순매수하며 지수를 끌어올렸다.

코스닥도 강세를 이어갔다. 코스닥은 전날보다 18.18포인트(1.71%) 오른 1082.59에 거래를 마치며 연일 52주신고가를 경신했다. 개인이 1조4595억원 ‘팔자’에 나섰지만 기관이 연일 1조6000억 넘게 순매수에 나서며 코스닥 강세를 이끌었다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글