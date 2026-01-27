이젠 ‘80만닉스’ ‘16만전자’···반도체 타고 코스피 종가도 ‘5000피’ 돌파

‘트럼프발 관세쇼크’에도 실적 기대감에 반도체주가 급등하면서 코스피가 종가 기준으로도 ‘5000피’를 넘어섰다. 삼성전자는 ‘16만전자’를 목전에 뒀고 SK하이닉스는 사상 처음으로 ‘80만닉스’를 터치했다.

이날 코스피는 전장보다 135.26포인트(2.73%) 오른 5084.85에 거래를 마감하며 종가 기준으로도 ‘5000피’를 넘어섰다. 지난 22일 장중 5000포인트를 넘긴지 3거래일 만이다.

26일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 자동차를 비롯한 한국 제품에 대한 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다고 밝히면서 코스피는 16.70포인트(0.34%) 내린 4932.89로 하락출발해 장중 4900선도 내줬다.

그러나 시장에서 트럼프의 관세 위협이 현실화될 가능성을 낮게 보고 반도체 실적 기대감이 커지면서 코스피가 오히려 급등세를 보였다.

이날 코스피의 주역은 반도체였다.

삼성전자는 전장보다 7400원(4.87%) 오른 15만9500원에 거래를 마감하며 장중·종가 모두 역대 최고치를 경신했다. SK하이닉스는 전장보다 6만4000원(8.7%) 급등한 80만원에 거래를 마치며 처음으로 ‘80만닉스’에 안착했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 모두 오는 29일 실적을 발표한다. 실적 발표를 앞두고 KB증권이 삼성전자 목표주가를 24만원으로 상향하고, 글로벌 투자은행(IB) 씨티그룹이 SK하이닉스 목표주가를 140만원으로 크게 높여잡으면서 반도체 강세가 두드러졌다.

미국의 관세인상으로 직격탄을 맞은 현대차는 이번 관세인상이 일시적일 것이란 관측에 0.81% 하락마감했다.

이날 코스피에선 개인이 1조원 넘게 순매도했지만, 외국인이 8513억원 기관이 2327억원 순매수하며 지수를 끌어올렸다.

코스닥도 강세를 이어갔다. 코스닥은 전날보다 18.18포인트(1.71%) 오른 1082.59에 거래를 마치며 연일 52주신고가를 경신했다. 개인이 1조4595억원 ‘팔자’에 나섰지만 기관이 연일 1조6000억 넘게 순매수에 나서며 코스닥 강세를 이끌었다.