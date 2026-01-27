오늘의 인사-통일부, 국가유산청, 중앙대 외

■국가데이터처 ◇과장급 전보 △물가동향과장 김유미
■통일부 ◇과장급 인사 △한반도평화경청단 사회적대화팀장 황선혜 △평화교류실 기후환경협력과장 김민경 △정세분석국 북한정보서비스과장 정윤권 △평화협력지구추진단 평화협력지구기획과장 한건섭
■문화체육관광부 ◇국장급 전보 △국민소통실 해외홍보정책관 이은복
■국가유산청 ◇국장급 전보 △기획조정관 채수희 △유산정책국장 이길배 △문화유산국장 윤순호 △무형유산국장 황권순
■LX한국국토정보공사 ◇부설기관 전보 △공간정보연구원장 이명식 ◇지역본부 전보 △제주지역본부장 김희범
■한국에너지공단 ◇임원 인사(본부 명칭 변경) △기획경영본부 이사 박병춘 △재생에너지기반본부(CIO) 〃 한영배 △에너지효율본부 〃 김성완 △기후행동본부 〃 신부남 ◇부서장 인사 △감사처장 양주열 △기획조정처장 박성우 △인재경영처장 박영호 △안전운영지원처장 박선준 △ESG경영처장 한종현 △재생정책처장 김강원 △태양광기획처장 김성훈 △태양광산업처장 이해용 △풍력총괄처장 김익표 △RPS사업처장 박강훈 △재생지원사업처장 최석재 △재생에너지소통처장 유기호 △해상풍력사업처장 변천석 △분산에너지처장 김형중 △열에너지기술처장 전영재 △AI데이터처장 이상경 △에너지효율정책처장 김진수 △산업에너지처장 조현수 △건물에너지처장 한승희 △수송에너지처장 한윤철 △효율기술처장 임도연 △기후정책처장 최재동 △국제협력처장 김대환 △에너지복지처장 손명임 △자금융자처장 최국영 △글로벌안전검사기술처장 김상준 △에너지진단처장 임태연 △서울지역본부장 장재학 △부산울산지역본부장 김회철 △대전충남지역본부장 이광복 △세종충북지역본부장 이규태 △전북지역본부장 유영선 △경남지역본부장 정진원
■극지연구소 △연구기획실장 박현이 △경영기획실장 장환준
■라이나생명 ◇부사장 신규선임 △Tech시너지부문 김호섭
■중앙대 △교학부총장 조영금 △연구부총장 고중혁 △행정부총장 김창봉 △다빈치캠퍼스부총장 전향숙 △인문대학장 최영진 △자연과학대학장 황승수 △공과대학장 송하엽 △창의ICT공과대학장 윤성훈 △소프트웨어대학장 겸 예술공학대학장 박상오 △사범대학장 겸 교육대학원장 권형일 △사회과학대학장 박치성 △경영경제대학장 강성민 △경영전문대학원장 이관영 △창업경영대학원장 송정석 △약학대학장 민경훈 △교양대학장 강진숙 △교육혁신원장 김무철 △학생처장 겸 국가시험지원당장 겸 사회봉사단장 황장선 △대학원장 김주헌 △학술정보원장 겸 박물관장 이승민 △연구처장 정지훈 △산학협력단장 김민성 △입학처장 김정웅 △사회교육처장 이호 △대외협력처장 이무열 △생명공학대학장 어중혁 △예술대학장 정영한 △체육대학장 박성제 △교학처장 겸 사회봉사단(다빈치)장 한상욱 △의과대학장 도재혁 △적십자간호대학장 김지수 △건강간호대학원장 이숙정