경찰, 혐중·음모론 현수막 운동 단체 대표 압수수색···불법 정치자금 수수·지출 관련

본문 요약

경찰이 '부정선거 의혹'과 '혐중 정서' 등을 담은 현수막 달기 운동을 벌인 단체 대표를 상대로 강제수사에 나섰다.

중앙선거관리위원회는 지난해 7월 '신고되지 않은 계좌를 통해 위법한 정치자금을 수수하고 지출한 혐의가 있다'며 이들을 경찰에 고발했다.

중앙선관위는 내일로미래로당 당원인 B씨와 비당원 C씨가 '부정선거 의혹' 등을 제기하는 내용의 현수막을 제작·게시하기 위해서 '애국 현수막 달기'라는 홈페이지를 개설한 뒤, 옥외광고물법의 제한을 적용받지 않기 위해서 내일로미래로당 대표 A씨와 공모해 2024년 12월부터 지난해 4월까지 개인 계좌로 총 7000여만원을 수수한 혐의가 있다고 봤다.

경찰, 혐중·음모론 현수막 운동 단체 대표 압수수색···불법 정치자금 수수·지출 관련

입력 2026.01.27 16:18

수정 2026.01.27 16:39

  • 강한들 기자

내일로미래로당 명의로 “윤어게인” 등 게재

지난해 4월 20일 외국인 관광객들이 많이 다니는 서울 지하철 경복궁역 3번 출구 앞에 ‘중국 유학생은 잠재적 간첩’이라는 중국인 혐오 현수막 내걸려 있다. 강윤중 기자

경찰이 ‘부정선거 의혹’과 ‘혐중 정서’ 등을 담은 현수막 달기 운동을 벌인 단체 대표를 상대로 강제수사에 나섰다.

서울경찰청 반부패수사대는 27일 “내일로미래로당 정치자금법 위반 고발 관련 피의자 주거지 등을 압수수색 중”이라고 밝혔다.

경향신문 취재를 종합하면 서울경찰청 반부패수사대는 이날 내일로미래로당 대표 A씨, ‘애국현수막 달기’ 홈페이지를 운영한 B씨 등 총 4명에 대한 압수수색을 진행하고 있는 것으로 확인됐다. 압수수색 범위는 이들의 거주지·사무실·휴대전화 등으로 전해졌다.

A씨 등은 불법 정치자금으로 정당 명의의 현수막을 제작·게시한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 앞서 서울경찰청 공공범죄수사대는 이들에 대한 계좌 추적 영장 등을 받아 자금 흐름을 추적하다 최근 반부패수사대로 사건을 이첩한 것으로 전해졌다.

중앙선거관리위원회는 지난해 7월 ‘신고되지 않은 계좌를 통해 위법한 정치자금을 수수하고 지출한 혐의가 있다’며 이들을 경찰에 고발했다. 중앙선관위는 내일로미래로당 당원인 B씨와 비당원 C씨가 ‘부정선거 의혹’ 등을 제기하는 내용의 현수막을 제작·게시하기 위해서 ‘애국 현수막 달기’라는 홈페이지를 개설한 뒤, 옥외광고물법의 제한을 적용받지 않기 위해서 내일로미래로당 대표 A씨와 공모해 2024년 12월부터 지난해 4월까지 개인 계좌로 총 7000여만원을 수수한 혐의가 있다고 봤다.

정치자금법은 회계책임자가 선관위에 신고된 하나의 계좌로만 정치자금을 받고, 지출하도록 하고 있다. 이를 위반하면 정치자금부정수수죄 등으로 5년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

‘애국현수막 걸기’ 측은 내일로미래로당 당명으로 “윤 어게인” 등 윤석열 전 대통령의 불법 계엄을 옹호하거나, “중국인 유학생은 100% 잠재적 간첩” “중국인 무비자 입국, 관광 아닌 점령?” 등 중국인 혐오가 담긴 현수막을 최근까지 걸어왔다.

경찰 압수수색이 시작되자 ‘애국현수막 걸기’ 운영진은 SNS에 “부득이한 사정으로 그동안 함께해 온 내일로미래로당과 더 협력하기 어렵게 됐다”며 “앞으로 내일로미래로당 명의로 현수막 후원금을 입금하지 말아달라. 대안을 마련하는 대로 다시 공지하겠다”고 알렸다.

“중국 유학생은 100% 잠재적 간첩”···‘허위·혐오’ 현수막 방치, 이대로 괜찮나

윤석열 전 대통령 지지자들이 ‘애국 현수막’ 운동이라며 ‘중국인 혐오 현수막’을 전국 도심 곳곳에 내걸고 있다. 현수막 게시 신고가 필요하지 않은 ‘정당 명의’로 내걸어 법률의 허점을 이용하는 식이다. 관리주체인 지방자치단체 등은 “규제를 검토하고 있다고”만 밝히면서 이를 방치하고 있다. 전문가들은 불특정 다수에게 노출될 수 있는 현수막·방송광고 등 ...

https://www.khan.co.kr/article/202504210600141

“중국인 점령” 이런 혐중·음모론 현수막, 선거 끝나고도 활개···해결책 놓고 갑론을박

지난 대통령 선거 기간 중에 논란이 됐던 이른바 ‘혐오 현수막’이 선거가 끝난 뒤에도 되레 증가했다. 관련 당국이 고발을 하고, 현수막 난립을 규제하기 위한 법안도 논의되는데 표현의 자유, 정치적 자유와 부딪히면서 해결책이 되지 않는다. 이런 현수막을 내 거는 사람들의 정체는 정확하게 알려지지 않았다. ‘애국현수막 캠페인’이라는 인터넷 홈페이지에서 신...

https://www.khan.co.kr/article/202509120600041

