한·미 관세 협상 ‘2라운드’?… 트럼프 SNS에 관련 업계 긴장

트럼프 게시글 배경에 촉각 “모든 게 흔들리는 상황” “다시 비상 상황 맞았다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국에 대한 품목관세와 상호관세를 25% 상향한다고 밝히면서 국내 관련 업계가 긴장하고 있다. 특히 지난해 한·미 관세 협상 타결에 따라 15%의 품목관세로 경영 계획을 세운 자동차 업계는 확대되는 불확실성에 우려를 나타냈다.

27일 자동차 업계에 따르면 자동차 품목관세 25%가 부과된 지난해 2·3분기에만 현대차·기아는 총 4조6000억원의 비용을 부담했다. 아직 발표되지 않은 4분기 비용까지 합치면 관세로 인한 비용은 5조원가량으로 추산된다. 이러한 상황에서 자동차 관세가 다시 25%로 인상되면 수익성 악화뿐 아니라 가격 전략과 생산·투자 계획 전반에 대한 큰 폭의 수정이 불가피할 것으로 보인다.

자동차 업계 관계자는 “올해 자동차 관세를 15%로 정해 경영 계획을 다 수립해 실행하려는 찰나에 다시 또 이렇게 돼 모든 게 흔들리는 상황”이라며 “자동차 관세가 25%에서 15%로 10%포인트 떨어진다고 해도 관세 비용이 사라지는 게 아니라 절반 정도만 줄어드는데 다시 25%로 올리면 타격이 엄청날 수밖에 없다”고 말했다.

자동차 부품 업계도 “다시 비상 상황을 맞았다”는 반응이다. 국내와 미국에 공장을 운영하는 한 자동차 부품 업계 관계자는 “지난해 25% 관세가 부과됐을 때 그야말로 비상이었다”며 “미국으로 설비를 다 옮겨 운영하기에는 비자 문제가 걸려 이러지도 저러지도 못하는 상황이었다”고 말했다.

국내 제약 업계도 당혹스러움을 드러냈다. 의약품의 경우 미국 상무부의 품목관세 조사가 끝나지 않아 현재 무관세로 교역하고 있다. 한·미 관세 협상에 따라 품목관세가 확정된다면 최대 15%가 부과될 예정이었지만, 이날 트럼프 대통령의 발언으로 25%가 부과될 가능성도 있게 됐다.

제약업계 관계자는 “예상도 못한 일이라 무척 당혹스럽다”며 “안 그래도 고환율 때문에 원료 의약품 단가가 크게 올라갔는데, 여기에 관세까지 부과되면 미국 시장 수출은 심각한 영향을 받을 것”이라고 말했다.

한편 트럼프 대통령이 관세 인상을 언급한 배경을 두고 통상업계에서는 김정관 산업통상부 장관의 방미 일정을 고려한 엄포라는 분석도 나온다. 관세 협상에 따른 대미 투자를 주관하는 김 장관은 28일(현지시간) 미국을 방문해 하워드 러트닉 상무부 장관 등을 만날 계획이었다. 김 장관이 러트닉 장관을 대면하는 건 지난해 10월 이후 처음으로, 지난 14일 미국 정부가 발표한 반도체·핵심 광물 품목관세 포고령과 관련해 논의할 것으로 알려졌다. 한 통상 전문가는 “한국을 압박하기 위한 목적으로 보인다”며 “김 장관을 비롯해 정부가 지난번처럼 적극적으로 국내 사정을 전달해야 할 것”이라고 말했다.

일각에서는 트럼프 대통령이 최근 강조한 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트 투자 압박을 위한 포석이라는 분석도 있다. 트럼프 대통령은 지난 20일 집권 2기 취임 1주년 기자회견에서 “대대적인 알래스카 파이프라인 프로젝트를 시작했다”며 “한국·일본과 (관세) 합의를 타결하면서 전례 없는 수준의 자금을 확보했다”고 밝혔다.

그는 지난 21일 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 특별연설에서도 “우리는 미국 전체 무역의 40%를 차지하는 파트너 국가들과 역사적인 무역 합의를 타결했다”며 “유럽 국가들과 일본, 한국은 우리의 파트너”라고 말했다. 이어 “특히 석유와 가스를 중심으로 대규모 합의를 이뤘다. 이런 합의는 (경제) 성장을 끌어올리고 주식 시장을 호황으로 이끌어준다”고 강조했다.

그러나 알래스카 LNG 프로젝트는 한국이 대미 투자 대상을 선정할 때 중요하게 여긴다고 밝힌 ‘상업적 합리성’이 떨어진다고 국내 업계는 보고 있다. 가스업계 관계자는 “정치나 외교적 상황을 고려하지 않고 상업성만 따지면, 한국은 국내 시장 수요가 정해진 상황이라 적극적으로 투자하기는 어렵다는 게 업계 중론”이라고 말했다.