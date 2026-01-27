창간 80주년 경향신문

부산 시민단체 “정부·지자체 행정통합 협의회 만들자”

부산 시민단체 “정부·지자체 행정통합 협의회 만들자”

입력 2026.01.27 16:30

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지방분권균형발전 부산시민연대 등이 27일 오전 부산시의회 브리핑룸에서 ‘부산경남(울산) 행정통합 추진 방향에 대한 시민사회 기자회견을 진행하고 있다. 지방분권균형발전부산시민연대 제공

지방분권균형발전 부산시민연대 등이 27일 오전 부산시의회 브리핑룸에서 ‘부산경남(울산) 행정통합 추진 방향에 대한 시민사회 기자회견을 진행하고 있다. 지방분권균형발전부산시민연대 제공

지방분권균형발전부산시민연대와 분권균형은 27일 오전 부산시의회에서 기자회견을 열고 “대통령과 행정통합 추진 단체장이 참여하는 행정통합 추진 협의회를 만들자”고 제안했다.

시민연대 등은 “전국 광역행정통합은 국정과제로 국가균형발전의 전환점이 돼야 한다”며 “다만 6월 지방선거를 기준으로 각 지역이 순위 경쟁을 하듯 행정통합을 할 필요는 없다”고 했다.

단체는 특히 행정통합으로 발생할 수 있는 국가적 분열을 막아야 한다고 주장했다. 제대로 된 논의 없이 행정통합을 서두를 필요는 없다는 것이다. 단체는 “지역 여론의 동의가 가능한 지역은 오는 6월 지방선거에 통합을 추진하고, 다른 지역은 지속적인 논의를 이어가 2030년 지방선거 이전이라도 광역행정통합을 완료할 수 있을 것”이라고 했다.

그러면서 ▲대통령과 행정통합 추진 지역 단체장의 회동을 통한 ‘분권형 광역행정통합 추진협의회’ 구성 ▲행정통합 추진 단체장의 회동을 통한 특별법 제정 연대·협력 ▲정치권의 광역행정통합 초당적 협력 ▲부산· 경남·울산 행정통합을 위한 부산시장의 리더십 발휘 등이 필요하다고 강조했다.

박재율 지방분권균형발전부산시민연대 대표는 “행정통합은 한 번 시작되면 되돌릴 수 없기에 깊이있는 숙의가 필요하다”며 “경남 마산·창원·진해 통합 당시에도 여러 부작용이 있었다는 점을 잊어선 안 된다”고 말했다.

