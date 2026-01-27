보정심, 수급추계 6개→3개 압축 논의···‘공급추계 2안’ 빠지면 의대 증원 규모 1700명 증가

정부가 2027학년도 의대 증원 규모 산출을 위해 현재 6개인 수급추계 모형을 3개로 좁히는 작업에 착수했다. 보건의료정책심의위원회(보정심)는 지난 23일 공급·수요·전문가 측 보정심 위원 각각 2명씩 참여한 ‘6인 실무 태스크포스(TF)’를 열고, 의료계가 주장해 온 ‘최소 증원안(공급추계 2안)’ 배제를 검토한 것으로 알려졌다. 해당 안이 제외될 경우 의사 부족분은 1700여명 늘어날 수 있고, 의대 증원규모 역시 확대된다. 의료계는 “교육 현장을 무시한 숫자놀음”이라며 거세게 반발했다.

27일 경향신문 취재를 종합하면 보정심은 이날 제5차 회의를 열고, 실무 TF 결과와 지난 22일 복지부 주최 전문가 토론회 내용을 보고받고 수급추계 모형을 좁히는 방안을 논의한다. 앞서 보정심은 지난 20일 제4차 회의에서 의사인력 수급추계 12개 시나리오 중 6개를 1차로 추려냈다. 이에 따르면 2037년 의사 부족분은 2530~4800명이다.

이날 회의 관건은 ‘공급추계 2안’ 생존 여부가 될 전망이다. 이는 해외의대 졸업자 등 정원 외 추가유입을 고려해 2037년 활동 의사 수를 13만7101명으로 추산한 시나리오다. 반면, 신규 의사 면허자와 사망·은퇴 등만을 기반으로 한 ‘공급추계 1안’은 1732명 적은 13만5369명을 활동 의사 수로 추산했다. ‘공급추계 2안’이 논의에서 빠질 경우, 정부가 산출하는 의사 부족분 하한선(최소치)은 수치상 1732명 늘어나게 된다.

공공의대 600명 제외한 ‘계단식 증원’ 검토

보정심이 추계 모형을 압축한다고 해서 곧바로 2027학년도 의대 증원 규모가 확정되는 것은 아니다. 복지부는 2030년부터 공공의대와 ‘의과대학이 없는 지역’에 신설할 의대가 신입생을 모집할 수 있다는 전제를 반영해, 수급추계 기간 중 필요 인력에서 신설 공공의대·지역의대 정원 600명을 제외하고 기존 의대 양성 규모를 심의한다는 입장이다. 즉, 기존 일반의대에 분배될 의사 증원 규모는 2037년 부족분 범위(2530~4800명)에서 다시 600명을 뺀 1930~4200명이 된다.

해당 부족분은 2027~2031학년도 의대 입학정원과 직결된다. 의대는 통상 6년 과정이어서 2031학년도 입학생이 2037년 무렵부터 차례대로 의료현장에 유입된다. 이에 따라 2037년 발생하는 의사 부족분을 의대 정원 조정으로 메우려면, 5개 학년도(2027~2031) 입학정원을 어떻게 설계할지가 핵심 쟁점이 된다. 복지부 관계자는 “2027년부터 2029년까지는 기존 의대에 증원분을 반영하는 체계로 가고, 2030년부터 여기에 공공의대·지역의대 정원이 추가되는 구조”라고 설명했다.

다만 이는 2027~2029년 정원이 ‘매년 동일’하다는 뜻이 아니다. 각 의대의 교육 여건과 수련 수용 능력, 휴학·유급·복귀 변수 등을 얼마나 감당할 수 있는지에 따라 연도별로 달라질 수 있다. 복지부 관계자는 “기계적 배분이 아니라, 실제 대학들이 증원을 감당할 수 있는지를 판단해 정원을 배정하게 될 것”이라고 말했다.

문제는 ‘교육 여건’에 대한 시각차다. 정부는 이미 보정심 4차 회의에서 교육부로부터 “서울 8곳을 제외한 32개 의대의 교육여건을 점검한 결과, 교원 수·교육시설·교육병원 등에서 법정 기준을 충족하고 의학교육 평가인증 기준에 따른 교육 여건도 전반적으로 확보돼 있다”는 보고를 받았다. 그러나 의료계는 보정심 논의 과정을 두고 “현장을 무시한 처사”라며 반발하고 있다.

“더블링 해결 없인 교육 붕괴”···의료계 한목소리

의료계는 당장 내년 복귀할 휴학생과 신입생이 한꺼번에 수업을 듣는 ‘더블링(Doubling)’ 사태조차 해결책이 없는데, 정부가 또 다시 ‘교육여건에 따른 증원’을 언급하는 것 부터 모순이라는 지적이다. 대한의사협회(의협)는 이날 ‘의대 증원과 의학교육의 문제 공동세미나’를 열고 정부의 속도전을 비판했다. 김택우 의협 회장은 “정부는 의사 수 증원 논의 과정에서 의학교육 문제에 대한 검증 절차가 없었고, 교육 당사자인 의대생과 교수를 배제했다”며 “보정심 4차 회의까지 참여했지만 오늘 5차 회의에서 어떤 결론이 도출될지 예상될 정도”라고 말했다. 그러면서 “의사 수 증원은 현재 숫자 문제가 아니라 교육의 문제”라고 덧붙였다.

전국의과대학교수협의회도 이날 논평을 내고 “의대 증원은 스냅숏으로 결정할 수 없다”며 “정부가 제시한 교육 여건 통계가 특정 시점에 머물러 있고, 실제 교육 대상(휴학·유급·복귀 예정 인원)을 반영하지 못한다”고 지적했다. 교수협은 대학별 교수, 학생 비율과 실습·수련 수용 능력을 ‘실제 교육대상’ 기준으로 재산정하고, 산식과 원자료를 공개해야 한다고 요구했다. 전국 의대 24·25학번 대표자 단체도 지난 26일 공동 성명을 내고 “준비 없는 증원은 곧 교육의 붕괴”라며 “24·25학번이 한꺼번에 교육을 받는 상황에서 강의실·실습공간 과밀과 교수 인력 부족 문제가 이미 현장에서 가시화되고 있다”고 주장했다.