안면인식 출입시스템 훼손한 HD현대중 노조 간부 무죄··· 법원 “개인정보 제공 동의 과정 미흡”

사업장 내 안면인식 출입시스템 설치에 반발해 설비를 훼손한 HD현대중공업 노동조합 간부들에게 무죄가 선고됐다. 법원은 해당 설비 설치를 위한 개인정보 제공 동의 과정에서 노동자들의 자기결정권이 충분히 보장되지 않았던 것으로 판단했다.

울산지방법원 형사4단독 임정윤 부장판사는 재물손괴 등 혐의로 재판에 넘겨진 전국금속노조 현대중공업지부 전 지부장 A씨 등 전직 노조 간부 13명에게 27일 무죄를 선고했다.

A씨 등은 2024년 4월 HD현대중공업 사업장 내 안면인식기를 포함한 출입시스템과 폐쇄회로(CC)TV 기능이 있는 화재 감지기 설치에 반발해 설비 부품을 떼어내고 통신선을 절단하는 등 회사 재물을 손괴한 혐의로 기소됐다.

재판부는 당시 개인정보 동의 거부시 휴가비와 귀향비 지급, 근로계약 이행 등에서 불이익이 예고되어 있었기 때문에 조직 구성원들이 자유로운 의사에 따라 개인정보 동의 여부를 결정하기가 사실상 어려웠을 것이라고 봤다. 또 안면인식기 등은 감시 설비로 볼 수 있어 노사협의회 협의를 거쳐야하고, 노조가 사전에 설치 반대 의사를 밝혔음에도 관련 내용이 제대로 논의되지 못한 점도 지적했다.

재판부는 “피고인들의 행위는 노동자의 기본권과 기본정보 제공 과정상 절차적 권리 등 여러가지 권리 침해가 임박한 상황에서 이에 대항해 벌인 최소한의 대응”이라며 “형법 제20조에서 정한 정당 행위로 인정할 수 있다”고 밝혔다.