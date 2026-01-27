다카이치, 이번엔 “‘대만 유사시’ 일본인·미국인 구해야”

‘대만 유사시 개입’ 시사 발언으로 중국의 반발을 초래한 다카이치 사나에 일본 총리가 또다시 대만 유사시를 언급하며 현지에 있는 일본인과 미국인을 구출하러 가야 한다고 밝혀 파장이 예상된다.

27일 아사히신문 등에 따르면 다카이치 총리는 전날 TV아사히 프로그램에 출연해 “대만과 일본 거리는 도쿄에서 아타미(일본 시즈오카현 동쪽 끝 도시) 사이 정도다. 그곳(대만)에서 큰일이 생겼을 때 우리(일본)는 대만에 있는 일본인과 미국인을 구하러 가야 한다”며 “그곳에서 (미국과) 공동 행동을 취하는 경우도 있을 것”이라고 말했다.

다카이치 총리는 그러면서 “(일본과) 공동으로 행동 중인 미군이 공격을 받을 때 일본이 아무 것도 하지 않고 도망간다면 미일 동맹은 무너진다”고 했다. 다만 다카이치 총리는 “현재의 법률 범위 안에서 그곳(대만)에서 일어나고 있는 일을 종합적으로 판단하며 대응할 것”이라고 말했다.

다카이치 총리의 이날 발언은 중일관계 악화로 이어진 자신의 대만 유사시 개입 시사 발언과 관련해 “중국과 미국이 충돌했을 때 일본이 나가 군사 행동을 하겠다는 이야기가 아니다”라고 설명하는 과정에서 나왔다고 아사히는 전했다.

자신의 발언이 군사 행동을 뜻한다기보다는 자국민 대피 측면에서 미군과 보조를 맞춘다는 취지였노라고 설명하려 한 것으로 보이지만, 대만 문제에 민감한 중국을 또다시 자극할 수도 있을 것으로 분석된다.

앞서 다카이치 총리는 지난해 11월 국회 중의원(하원) 예산위원회에서 대만 유사시와 관련해 “(중국이) 전함을 사용해 무력행사를 수반한다면 이것은 어떻게 생각해도 존립위기 사태가 될 수 있는 경우라고 생각한다”고 언급해 중국의 강한 반발을 샀다. 존립위기 사태는 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 상황을 뜻한다. 다카이치 총리는 이후 중국과 대화에 열려 있다고 여러 차례 밝혔으나 공식적으로 발언 철회는 하지 않았다.

양국 관계는 점점 악화하는 분위기다. 중국 정부는 이달 초 군사용으로 사용 가능한 이중용도 물자의 대일본 수출 금지 방침을 발표했다. 중국은 정부·군 명의 메시지는 물론 유엔 등 국제기구 행사 및 타국과의 고위급 회담에서도 거듭 일본을 겨냥해 비판 목소리를 냈다.

푸충 중국 주유엔 대사는 전날 유엔 안전보장이사회 회의에서 다카이치 총리의 대만 유사시 개입 시사 발언에 대해 “대만 문제에 무력 개입할 가능성을 시사하는 잘못된 신호를 발신했으며, 발언 철회를 거부하고 있다”며 비판을 이어갔다고 교도통신은 전했다. 푸 대사는 다카이치 총리가 “중국의 내정에 노골적으로 간섭하는 것이며 국제 질서에 공개적으로 도전하는 것”이라고 주장했다.

이에 대해 야마자키 가즈유키 주유엔 일본 대사는 “전혀 근거가 없다”며 “중국은 세계의 안정에 기여하는 정확한 발언을 해야 한다”고 반박했다.