인천 서구 4.82%·경기 양평 1.78% ‘최대 2.7배 격차’···‘깜깜이’ 전국 지방정부 금고 이자율 공개

전국 243개 광역·기초 지방정부의 금고 약정 이자율이 지역별로 최대 2.7배 차이가 나는 것으로 나타났다.

27일 행정안전부가 지방정부 금고 약정 이자율을 전수 조사한 결과를 보면, 금고의 정기예금(1년 만기) 평균 이자율은 2.53%(공개 이자율 기준)로 집계됐다. 2%대 후반인 시중은행 12개월 평균 예금 금리와 비교해 소폭 낮은 수준이다.

17개 광역 지방정부의 금리 평균은 2.61%였다. 이 중 인천이 4.57%로 가장 높고, 경북이 2.15%로 가장 낮았다. 두 곳의 이자율 편차는 2.42%포인트로, 인천이 경북보다 약 2.1배 높았다.

226개 기초 지방정부의 금리 평균은 2.52%였다. 이 가운데 인천 서구가 4.82%로 가장 높고, 경기 양평군이 1.78%로 가장 낮았다. 두 곳의 이자율 편차는 3.04%포인트로, 인천 서구가 약 2.7배 높았다.

지방정부 정기예금 금리는 자금조달비용지수(COFIX·코픽스)를 바탕으로 은행과 지방정부가 약속한 추가금리를 더해 산출한다. 코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로, 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영된다.

행안부는 지방정부간 금리 차이가 발생한 이유에 대해 “금고 약정 당시의 기준금리 추이와 적용 방식, 가산금리 적용시 고정·변동형 여부 등 금고 금리 약정 형태가 서로 다르기 때문”이라고 설명했다.

그간 주요 시중은행들은 지방정부 금고 이자율에 대해 ‘영업비밀’이라는 이유로 공개하지 않았다. 금고지정 평가결과, 약정기간, 협력사업비 총액 등은 공개 대상이지만, 약정 이자율은 공개 대상이 아니기 때문이다. 이로 인해 지방정부간 금고 약정 이자율 격차가 벌어지고, 세금이 부실하게 관리되고 있다는 지적이 끊이지 않았다.

이에 이재명 대통령은 지난해 8월 “지방정부 금고 이자율을 전수 조사해 국민에게 공개하라”고 지시했다. 행안부는 같은 해 12월 지방회계법 시행령 개정을 통해 지방정부 금고 이자율 공개를 의무화했다.

전국 지방정부 금고 이자율은 오는 28일 지방재정통합공개시스템 누리집(지방재정 365)에 공개된다. 행안부는 “국민이 개별 지방정부의 이자율뿐 아니라 지역 간 금고 금리의 차이를 종합적으로 비교·파악할 수 있도록 전국 현황을 통합해 공개했다”고 설명했다.

윤호중 행안부 장관은 “지방재정 정보를 투명하게 공개하는 것은 행정의 책임성을 높이기 위한 가장 기본적인 의무”라고 말했다.