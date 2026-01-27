창간 80주년 경향신문

영남 전체·강원 일부 산불재난위기경보 '경계'로 상향…1월 경계 발령은 처음

영남 전체·강원 일부 산불재난위기경보 ‘경계’로 상향…1월 경계 발령은 처음

입력 2026.01.27 17:32

산불진화헬기가 진화 훈련을 하고 있다. 산림청 제공

산불진화헬기가 진화 훈련을 하고 있다. 산림청 제공

영남 전 지역과 강원 일부 지역에 ‘경계’ 단계 산불재난 국가위기경보가 발령됐다.

산림청은 27일 오후 5시를 기해 부산·대구·울산·경북·경남 모든 시·군·구와 강원 9개 시·군(강릉·동해·삼척·속초·고성·양양·태백·정선·홍천)의 산불재난 국가위기경보를 ‘주의’에서 경계로 상향했다고 27일 밝혔다.

경보 상향은 동해안 지역을 중심으로 장기간 건조특보가 발효 중인 가운데 최근 일주일(20~26일)간 전국적으로 21건의 산불이 일어나는 등 산불 발생과 확산 위험이 커진데 따른 것이다.

산불재난 국가위기경보가 경계 단계로 상향된 지역에서는 소속 공무원 6분의 1 이상을 비상대기 시키고, 산불 발생 취약지역 감시 인력을 증원하는 등 산불 대비태세를 강화하게 된다.

산불재난 국가위기경보는 관심·주의·경계·심각 등 4단계로 운영된다. 금시훈 산림청 산불방지과장은 “2004년 국가위기경보 4단계 체계 도입 후 1월에 경계 단계가 발령된 것은 처음”이라며 “그만큼 산불 위험이 높은 상황으로, 국민 모두가 상황의 엄중함을 인식하고 산불 예방에 적극 동참해 주시길 바란다”고 당부했다.

