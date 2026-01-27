김창완이 부르는 ‘70대’…“오늘도, 그날도 똑같이 소중한 하루, 지금이 가장 아름다워”

화면 속 만연한 미소로 노래를 부르는 김창완의 모습에 이어 홀로 기타를 맨, 조금은 쓸쓸해 보이는 김창완이 무대에 등장한다. “일흔 살이 이렇게 가까운지 몰랐네, 언덕 내려가 빵집을 지나 동네입구 널려 있는 술집들처럼, 늘 다니던 길에 칠십년이 있었네…” 나지막히 읊조리듯, ‘일흔 살’을 노래하는 시간이 흐르고, 어느덧 관객들의 앵콜 소리가 들려오는 무대 뒤, 가만히 자신을 부르는 소리를 듣고 있던 김창완이 다시 무대로 떠나며 노래는 막을 내린다. (김창완밴드 신곡 ‘세븐티’ 뮤직비디오 중)

김창완밴드가 27일 새 싱글 <세븐티>(Seventy)를 발표했다. 김창완밴드의 이름으로는 지난 2016년 발매한 <시간> 이후로 10년만이다. 김창완(72)은 27일 서울 종로구 에무 팡타개러지에서 ‘세븐티(Seventy)’ 발매 기념 기자간담회을 열고 신곡과 뮤직비디오를 공개했다.

제목에서 보여주듯 이번 신곡에는 어느새 70대에 접어든 싱어송라이터 김창완이 깨달은 삶의 진리와 통찰이 담겼다. 그는 ‘세븐티’에 대해 대해 시간에 관한 노래이지만 지난 날을 붙잡고 그리워하는 노래는 아니라고 했다.

“이번 노래 제목을 ‘칠십’ 혹은 ‘일흔살’로 할까 하다가 너무 노인네같지 않나 싶어 ‘세븐티’로 했어요. 세븐티라고 하니까 제 나이에 견줘 어떤 노인의 회한으로 받아들여질까봐 걱정이 됐어요. 청춘의 시간들, 지금 우리가 함께하는 이 시간이 얼마나 아름답고 소중한지 깨닫는 그런 곡을 만들고 싶었어요.”

10년만의 신곡을 낸 소감에 대해선 “우리(밴드)는 1년 내내 붙어있어서 10년 만이라는 건 여태까지 게을렀다는 말”이라며 웃음으로 소감을 전했다.

오랜만에 선보인 신곡인 만큼 김창완밴드의 음악적 역량을 녹여냈다. 따뜻한 감성의 포크로 시작돼 파워 발라드와 록, 사이키델릭, 프로그레시브 록의 정서를 차례로 통과하며 한 사람의 인생을 관통하는 서사를 완성한다. 무심하게 읊조리듯 편안하면서 호소력 짙은 김창완의 보컬은 긴 호흡으로 이어지는 노래 내내 빛을 발한다.

그는 가장 최근 탄생한 ‘세븐티’가 1981년 발표한 산울림의 대표곡 ‘청춘’의 동생이 되는 곡이라고 소개하기도 했다.

“‘청춘’의 가사를 쓸 때만 해도 젊은 시절 주워들은 시간에 대한 이야기를 썼어요. ‘청춘이 지나가면 아쉬워 지겠지’라는 당시의 발상이 지금 생각하면 풋내나면서도 귀엽죠. 제가 가진 시간관도 조금씩 변하는 것 같아요. ‘세븐티’에 담긴 시간과 서른쯤에 만든 ‘청춘’ ‘백일홍’의 시간도 많이 다르거든요.”

이어 “오늘도, 또 몇 달 전 막내 노래 ‘세븐티’가 나오던 그날도 다 똑같이 소중한 하루”라며 “여러분과 함께 있는 이 순간도 곡이 탄생하는 순간만큼 영광스럽고 소중한 시간”이라고 말했다.

이번 싱글에는 ‘세븐티’와 함께 사랑에 대한 메시지를 유쾌한 정서로 풀어낸 ‘사랑해’ 두 곡이 실렸다. ‘사랑해’는 흥겨운 팝 록 장르의 곡으로, 방배중학교 학생들이 코러스로 참여했다. 그는 가수 지드래곤과 같은 콘서트에 출연했을때 ‘떼창’에 감명을 받아 만든 ‘떼창용 곡’이라고 뒷이야기를 전했다.

그는 “거친 변성기 아이들의 목소리도 예쁘게 느껴지더라”며 “아이들과 녹음하고 같이 자장면을 먹었는데 참 행복했다”고 말했다.

내년이면 데뷔 50주년을 맞는 김창완은 한국 대중음악사에서 상징 같은 존재다. 1977년 동생 김창훈, 김창익과 함께 결성한 밴드 산울림으로 데뷔한 뒤, 실험적인 사운드와 날것의 감성을 앞세운 수많은 곡을 발표하며 한국 록의 지형을 바꿔놓았다. 솔로 활동과 2008년 결성한 김창완밴드를 통해서 꾸준히 신곡을 발표했고, 라디오 DJ·배우·작가 등 다양한 영역을 넘나들며 활동을 이어왔다. 반세기 음악 활동을 이어온 원동력에 대해 그는 같은 자리에 잠자리를 펴지 않는다는 ‘유목민’ 이야기를 꺼냈다.

그는 “산울림이 제 모태인 건 분명하지만, 거기에만 기대어 있고 싶지는 않다”며 “50년이라는 숫자 자체보다 지금 이 순간, 계속 변하고 싶어 하는 마음이 더 중요하다”고 했다. 막내 동생(고 김창익·2008년 별세)을 떠나보낸 뒤 “산울림은 없습니다”라고 말했던 그는, “산울림 50주년이라는 말 속에는 비극적인 기억도 함께 들어 있다”며 “대신 산울림의 정신을 품은 밴드가 그 유업을 잘 이어가길 바란다”고 덧붙였다.

이번 싱글 발매는 김창완밴드 2026년 전국 투어 ‘하루’로 이어진다. 다음 달 7일 서울 연세대 대강당을 시작으로 강릉·용인·익산·안산·광주·김해 등에서 관객과 만난다.

그는 “코로나19를 겪으며 무력감을 크게 느꼈다”며 동시에 음악의 소중함을 더욱 더 크게 느낀 계기가 됐다고 말했다.

“‘사람들이 여기저기 앓다가 죽어가는데 예술이, 음악이 있으면 무엇하나’라고 생각했죠. 결국 그 무력감에서 저를 꺼내준 것도 음악이더라고요. 그 이후로 공연도, 음악도 더 열심히 하게 됐어요. 제 음악의 방향이요? 여전히 사랑과 평화입니다.”