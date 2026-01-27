1층엔 주민들·2층엔 창업가들이···동대문 ‘유니콘Ⅱ·휘경열린마루’ 문 연다

서울 동대문구가 청년 창업지원 거점과 주민 생활·문화 공간을 한 건물에 묶은 복합시설 ‘DDM청년창업센터 유니콘Ⅱ·휘경열린마루’의 문을 열고 본격적인 운영에 들어간다고 27일 밝혔다. 구는 28일 오후 1시 30분 개관식을 진행한다.

지상 2층에 연면적 640.65㎡ 규모인 이 시설은 1층에는 ‘휘경 열린마루’가, 2층에는 ‘유니콘Ⅱ’이 들어섰다.

휘경열린마루는 주민을 위한 생활·문화공간으로 채웠다. 주민소통방과 프로그램실에서 캘리그라피, 중국어, 소도구 필라테스, 건강체조 등 다양한 자치회관 프로그램이 운영된다.

2층 유니콘Ⅱ에는 입주기업 사무실 7개실을 비롯해 회의실, 라운지, 스튜디오 등을 설치했다. 특히 초기 창업가들이 일할 수 있는 공간을 확보하는 데 중점을 뒀다.

구는 입주기업을 대상으로 전담 멘토링, 창업 아카데미, 경진대회, 투자 연계, 국내·외 전시 참가 지원 등 성장 단계별 프로그램을 유니콘Ⅰ과 연계에 운영할 계획이다.

동대문구 관계자는 “이 공간의 핵심은 ‘동선의 교차’”라고 밝혔다. 낮에는 청년 창업가가 회의실과 스튜디오를 오가고, 저녁에는 주민이 프로그램실로 들어오는 구조를 통해 창업 지원이 지역과 분리되지 않고 생활권 안에 자연스럽게 순환하도록 하겠다는 취지다.

이필형 동대문구청장은 “청년의 아이디어가 창업으로, 창업이 지역 성장으로 이어지는 선순환을 만들겠다”며 “같은 공간에 마련된 휘경열린마루는 주민이 배우고 소통하는 생활 거점으로 운영해 ‘창업’과 ‘일상’이 함께 커지는 모델을 만들 것”이라고 밝혔다.