김민석, 정청래 ‘합당제안’ 관련 “난 원칙적 통합론자···이 시점에 그런 발표 방식 논란”

‘정 대표, 이 대통령과의 엇박자’ 지적엔 “스타일 차이일뿐” “과도한 프레임” 일축 차기 당 대표 거론엔 “당연히 로망은 있지만···” 서울시장 차출 가능성엔 “불출마” 재확인

김민석 국무총리는 27일 정청래 더불어민주당 대표의 민주당과 조국혁신당의 합당 제안에 대해 “나는 오래된 원칙적인 민주 대통합론자”라면서도 “이 시점에 그런 방식으로 제기돼 논란”이라고 밝혔다.

김 총리는 이날 공개된 유튜브 삼프로TV 인터뷰에서 진행자가 정 대표의 합당 제안을 사전에 알고 있었느냐고 묻자 “그날 그런 방식으로 발표될 것이라는 점은 몰랐다”며 이같이 말했다. 혁신당과의 통합 자체에는 원칙적 찬성 의사를 내비치면서도 정 대표의 제안 시점과 방식에 대해 문제 제기를 한 것으로 풀이된다.

김 총리는 “나는 원래부터 조국혁신당이 민주당과 다른 정당으로 딱 존재해야 할 만큼의 차별성을 잘 발견 못하는 사람”이라면서도 “이 시점에 그런 방식으로 제기돼 논란이 되고 있지 않나. 추진 방식이나 시기가 실제로 잘 결과를 만들어내는 것이었냐에 대해 여러 의견이 있는 상태”라고 밝혔다. 그는 “큰 틀에 있어서 잘되도록 풀어가는 방향으로 (사안을) 보는 것이 좋다고 생각한다”고 말했다.

김 총리는 정 대표가 주요 정책에서 이재명 대통령과 엇박자를 보인다는 일각의 지적과 맞물린 ‘당청 갈등’ 가능성에 대해선 “문제를 푸는 스타일 정도의 차이”라며 “과도한 프레임”이라고 밝혔다.

김 총리는 오는 8월 전당대회에서 정 대표에 맞선 차기 당대표 후보로 거론된다. 김 총리는 “민주당의 당 대표는 굉장히 자랑스러운 일이기 때문에 당연히 로망은 있다”면서도 “세상(일)이 욕심을 낸다고 되는 것이 아니라는 점은 안다. 욕망의 정치로 뭔가를 풀려고 하지 않는 편”이라고 말을 아꼈다.

김 총리는 서울시장 선거 차출 가능성에 대해선 불출마 의사를 재확인했다. 그는 “총리가 된 순간에 이 길(서울시장)은 아닌가보구나 해서 굉장히 저로서는 아쉬운 마음을 덜어내면서 마음 정리를 한 것”이라며 “나름 잘한 총리가 되기 위해선 최선을 다해야 하지 않나. 그것에 전념하는 것이 최우선이라고 생각한다”고 말했다.

김 총리는 최근 방미해 JD 밴스 부통령을 만난 것과 관련해선 “밴스 부통령을 만나 핫라인을 구축하는 것이 제일 큰 목적이었고, 관세 협상 타결 이후 이행이 지연되는 것을 챙기고자 했다”며 “41년 만의 국무총리 단독 방미였는데 외교부도 새 역사를 썼다고 하더라”고 밝혔다. 김 총리의 이번 인터뷰는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이날 한국에 대한 관세 인상 방침을 밝히기 전인 전날 녹화됐다.