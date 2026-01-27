“가지 마시라 세 차례 만류 뿌리치고…생애 마지막 순간까지 이해찬답게”

이해찬 전 총리 오일장 첫날

‘상주’ 김민석·정청래, 빈소 지켜

이 대통령 눈물…무궁화장 추서

문 전 대통령 부부·권양숙 여사 등

여권 행렬, 장동혁 등 근조 화환

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 장례식 첫날인 27일 이재명 대통령과 우원식 국회의장을 비롯한 정·관계 주요 인사들의 추모 행렬이 이어졌다. 이 대통령은 고인을 애도하며 눈물을 흘렸다. 김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표는 이날 고인의 운구를 공항에서 영접하고 장례식장에서 상주 역할로 조문객을 맞이했다.



이 대통령은 이날 오후 서울 종로구 서울대병원에 마련된 고인의 장례식장을 찾아 조문했다. 김혜경 여사도 동행했다. 이 대통령은 유가족을 위로하던 중 주머니에서 손수건을 꺼내 눈물을 닦았다. 이 대통령은 빈소에서 고인에게 국민훈장 무궁화장을 추서했다. 고인은 이 대통령의 정치적 멘토로 불렸다.



베트남에서 공무 중 별세한 고인의 시신은 이날 오전 6시53분쯤 항공편으로 인천국제공항에 도착했다. 우 의장과 김 총리, 정 대표를 비롯한 민주당 지도부, 조국 조국혁신당 대표, 윤호중 행정안전부 장관, 정동영 통일부 장관, 홍익표 청와대 정무수석 등 여권 주요 인사들이 공항에 나와 침통한 표정으로 국군의장대의 운구 행렬을 지켜봤다.



이날 오전 9시쯤 시신을 실은 운구차가 서울대병원 장례식장에 도착했다. 우 의장과 김 총리, 김부겸 전 국무총리, 다수의 민주당 의원들이 유가족과 함께 안치실로 향하는 운구 행렬을 뒤따랐다.



오전 10시 빈소가 차려지자 유가족에 이어 우 의장, 김 총리, 정 대표가 함께 큰절하며 조문했다. 김 총리와 정 대표는 눈시울을 붉혔다. 김 총리는 유가족과 인사할 때에는 흐느꼈다. 우 의장은 조문을 마치고 취재진에게 “우리 민주주의의 큰 별이 타계해 너무 안타깝다”고 말했다.



정 대표와 조정식 민주당 의원(대통령 정무특보)은 상주 역할로 김 전 총리, 유시민 전 노무현재단 이사장, 민주당 의원들의 이어진 조문을 맞이했다. 이후 김 총리와 조국 대표, 김 전 총리, 유 전 이사장 등도 상주 역할로 빈소를 지켰다.



여권 인사들의 조문 행렬은 계속됐다. 문재인 전 대통령 부부는 빈소를 찾아 고인을 애도했다. 노무현 전 대통령 배우자인 권양숙 여사는 사위인 곽상언 민주당 의원 등과 함께 조문했다.



한병도 민주당 원내대표는 원내대표단과 함께 조문한 후 취재진에게 “김대중·노무현·문재인·이재명 대통령까지 역대 민주 정부 창출에 가장 중심적 역할을 해주셨다”며 “정말 비통한 마음을 가눌 길이 없다”고 했다. 우상호 전 청와대 정무수석은 “침통하고 황망할 따름”이라며 “생애 마지막 순간까지 공적 활동을 하고 돌아가신 게 이해찬답다”고 말했다.



여권 원로인 정대철 헌정회장과 정세균 전 국회의장, 정동영 장관, 이종석 국가정보원장, 이종찬 광복회장, 안희정 전 충남지사 등도 조문했다. 손학규 전 바른미래당 대표와 이재오 민주화운동기념사업회 이사장 등 야권 원로들도 빈소를 방문했다. 다이빙 주한 중국대사도 조문했다. 장동혁 국민의힘 대표와 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 이재용 삼성전자 회장 등의 근조 화환도 놓였다.



앞서 이 대통령 지시로 베트남을 찾아 고인의 별세 상황을 챙긴 조정식 의원은 이날 경과 브리핑에서 “총리님(고인)은 출국 전부터 감기몸살 증세가 있으셨다. 당시 사모님께서 ‘건강이 좋지 않으니 가지 마시라’며 세 차례 만류하셨지만 ‘해외 민주평통 조직과 약속한 일정’이라며 22일 저녁 호찌민행 항공기에 오르셨다”고 밝혔다. 조 의원은 “평소 퍼블릭 마인드(공적 의식)를 중시하셨던 총리님께서 수석부의장직을 마지막 소명으로 여기며 책임을 다하다 순직하셨다”고 말했다.



이날 낮 12시30분쯤부터 일반 시민들의 조문도 시작됐다. 유가족 뜻에 따라 부의는 받지 않았다.

