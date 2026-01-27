창간 80주년 경향신문

"가지 마시라 세 차례 만류 뿌리치고…생애 마지막 순간까지 이해찬답게"

경향신문

본문 요약

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 장례식 첫날인 27일 이재명 대통령과 우원식 국회의장을 비롯한 정·관계 주요 인사들의 추모 행렬이 이어졌다.

김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표는 이날 고인의 운구를 공항에서 영접하고 장례식장에서 상주 역할로 조문객을 맞이했다.

이 대통령은 이날 오후 서울 종로구 서울대병원에 마련된 고인의 장례식장을 찾아 조문했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

“가지 마시라 세 차례 만류 뿌리치고…생애 마지막 순간까지 이해찬답게”

입력 2026.01.27 20:29

수정 2026.01.27 21:15

애도 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 시신이 27일 오전 인천국제공항에 도착해 서울대학교병원 장례식장으로 운구되고 있다. 공항·청와대사진기자단

애도 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 시신이 27일 오전 인천국제공항에 도착해 서울대학교병원 장례식장으로 운구되고 있다. 공항·청와대사진기자단

이해찬 전 총리 오일장 첫날
‘상주’ 김민석·정청래, 빈소 지켜
이 대통령 눈물…무궁화장 추서
문 전 대통령 부부·권양숙 여사 등
여권 행렬, 장동혁 등 근조 화환

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 장례식 첫날인 27일 이재명 대통령과 우원식 국회의장을 비롯한 정·관계 주요 인사들의 추모 행렬이 이어졌다. 이 대통령은 고인을 애도하며 눈물을 흘렸다. 김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표는 이날 고인의 운구를 공항에서 영접하고 장례식장에서 상주 역할로 조문객을 맞이했다.

이 대통령은 이날 오후 서울 종로구 서울대병원에 마련된 고인의 장례식장을 찾아 조문했다. 김혜경 여사도 동행했다. 이 대통령은 유가족을 위로하던 중 주머니에서 손수건을 꺼내 눈물을 닦았다. 이 대통령은 빈소에서 고인에게 국민훈장 무궁화장을 추서했다. 고인은 이 대통령의 정치적 멘토로 불렸다.

베트남에서 공무 중 별세한 고인의 시신은 이날 오전 6시53분쯤 항공편으로 인천국제공항에 도착했다. 우 의장과 김 총리, 정 대표를 비롯한 민주당 지도부, 조국 조국혁신당 대표, 윤호중 행정안전부 장관, 정동영 통일부 장관, 홍익표 청와대 정무수석 등 여권 주요 인사들이 공항에 나와 침통한 표정으로 국군의장대의 운구 행렬을 지켜봤다.

이날 오전 9시쯤 시신을 실은 운구차가 서울대병원 장례식장에 도착했다. 우 의장과 김 총리, 김부겸 전 국무총리, 다수의 민주당 의원들이 유가족과 함께 안치실로 향하는 운구 행렬을 뒤따랐다.

애도 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 총리의 빈소를 찾아 조문하고 있다. 공항·청와대사진기자단

애도 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 총리의 빈소를 찾아 조문하고 있다. 공항·청와대사진기자단

오전 10시 빈소가 차려지자 유가족에 이어 우 의장, 김 총리, 정 대표가 함께 큰절하며 조문했다. 김 총리와 정 대표는 눈시울을 붉혔다. 김 총리는 유가족과 인사할 때에는 흐느꼈다. 우 의장은 조문을 마치고 취재진에게 “우리 민주주의의 큰 별이 타계해 너무 안타깝다”고 말했다.

정 대표와 조정식 민주당 의원(대통령 정무특보)은 상주 역할로 김 전 총리, 유시민 전 노무현재단 이사장, 민주당 의원들의 이어진 조문을 맞이했다. 이후 김 총리와 조국 대표, 김 전 총리, 유 전 이사장 등도 상주 역할로 빈소를 지켰다.

여권 인사들의 조문 행렬은 계속됐다. 문재인 전 대통령 부부는 빈소를 찾아 고인을 애도했다. 노무현 전 대통령 배우자인 권양숙 여사는 사위인 곽상언 민주당 의원 등과 함께 조문했다.

한병도 민주당 원내대표는 원내대표단과 함께 조문한 후 취재진에게 “김대중·노무현·문재인·이재명 대통령까지 역대 민주 정부 창출에 가장 중심적 역할을 해주셨다”며 “정말 비통한 마음을 가눌 길이 없다”고 했다. 우상호 전 청와대 정무수석은 “침통하고 황망할 따름”이라며 “생애 마지막 순간까지 공적 활동을 하고 돌아가신 게 이해찬답다”고 말했다.

여권 원로인 정대철 헌정회장과 정세균 전 국회의장, 정동영 장관, 이종석 국가정보원장, 이종찬 광복회장, 안희정 전 충남지사 등도 조문했다. 손학규 전 바른미래당 대표와 이재오 민주화운동기념사업회 이사장 등 야권 원로들도 빈소를 방문했다. 다이빙 주한 중국대사도 조문했다. 장동혁 국민의힘 대표와 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 이재용 삼성전자 회장 등의 근조 화환도 놓였다.

앞서 이 대통령 지시로 베트남을 찾아 고인의 별세 상황을 챙긴 조정식 의원은 이날 경과 브리핑에서 “총리님(고인)은 출국 전부터 감기몸살 증세가 있으셨다. 당시 사모님께서 ‘건강이 좋지 않으니 가지 마시라’며 세 차례 만류하셨지만 ‘해외 민주평통 조직과 약속한 일정’이라며 22일 저녁 호찌민행 항공기에 오르셨다”고 밝혔다. 조 의원은 “평소 퍼블릭 마인드(공적 의식)를 중시하셨던 총리님께서 수석부의장직을 마지막 소명으로 여기며 책임을 다하다 순직하셨다”고 말했다.

이날 낮 12시30분쯤부터 일반 시민들의 조문도 시작됐다. 유가족 뜻에 따라 부의는 받지 않았다.

댓글