김경 “먼저 요구” 강선우 “억지로 주려 해”…‘1억 공천헌금’ 진실 공방

경찰, 3자 대질 조사 필요성 검토 강 불체포특권 탓 영장 청구 고민

‘1억 공천헌금 수수 의혹’을 수사하는 경찰이 김경 전 서울시의원과 강선우 무소속 의원, 강 의원의 전 보좌관 남모씨의 엇갈리는 진술의 진위를 파악하는 데 수사력을 집중하고 있다. 세 사람 모두 1억원이 오간 적이 있다는 사실 자체는 인정하지만 경위에 대한 설명은 사뭇 다르기 때문이다. 경찰은 3자 대질심문 가능성도 열어두고 있다.



27일 경향신문 취재를 종합하면 세 사람은 모두 최근 경찰 조사에서 2022년 김 전 시의원이 강 의원 측에 1억원을 줬다가 다시 돌려받은 사실을 인정한 것으로 전해졌다. 다만 돈이 전달되고 반환되는 과정에 대해선 설명이 엇갈렸다.



김 전 시의원과 남씨는 강 의원이 1억원의 존재를 진작 알고 있었다고 주장했다. 김 전 시의원은 “남씨가 1억원을 달라고 먼저 요구했다”며 “2022년 초 서울 용산구의 한 호텔 카페에서 쇼핑백을 강 의원에게 건넸고, 강 의원은 ‘뭘 이런 걸 다’라고 말했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 애초 남씨는 ‘돈이 들어 있는지 모른 채 가방(쇼핑백)을 옮겼다’고 했지만 “당시 강 의원은 받은 1억원을 전셋집 마련에 썼다”는 취지로 번복했다. 반면 강 의원은 쇼핑백 안에 돈이 들어 있다는 사실을 뒤늦게 알고 곧바로 반환하려 했다고 주장했다. 강 의원은 김 전 시의원이 2022년 말과 2023년에도 자신에게 쇼핑백을 전달하려고 했지만 이를 거부하거나 곧바로 반환했다는 취지로 말한 것으로 알려졌다.



세 사람의 진술이 엇갈리면서 경찰은 3자 대질 조사도 검토하고 있다. 다만 세 명 중 한 명이라도 대질 조사를 거부하면 조사가 이뤄질 수 없다. 김 전 시의원과 강 의원 등에 대한 구속영장 신청 여부도 관심사다. 다만 강 의원은 현역 의원으로서 불체포특권의 보호를 받기 때문에 회기 중 구속하려면 국회의 동의가 있어야 한다. 경찰 관계자는 “아직 구체적으로 정해진 바 없다”며 “모든 방법을 열어두고 검토하고 있다”고 말했다.

