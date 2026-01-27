이준석 여론조사비 대납 의혹 수사 ‘속도’

국힘 대표 경선 때 명태균에 의뢰 경찰, 여론조사 실무 강혜경 조사

이준석 개혁신당 대표의 여론조사 비용 대납 의혹을 수사하는 경찰이 ‘명태균 공천 개입 의혹’ 제보자 강혜경씨를 조사하는 등 수사에 착수했다.



27일 경향신문 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 강씨를 서울 마포구 수사대로 불러 조사했다. 경찰은 이 대표가 2021년 국민의힘 당대표 경선을 앞두고 명태균씨에게 여론조사를 의뢰해 결과를 받고 비용 600만원은 당시 고령군수 출마를 준비하던 배모씨가 대신 냈다는 의혹을 수사해왔다. 서울경찰청은 이 대표의 공직선거법·정치자금법 위반 혐의 고발을 접수해 지난해 5월 공공범죄수사대에 배당했다.



강씨는 명씨가 실질적인 운영을 맡은 것으로 알려진 여론조사 업체 ‘미래한국연구소’의 직원 출신이다. 명씨가 운영한 인터넷 언론사의 편집국장을 맡기도 했다. 강씨는 김영선 전 국민의힘 의원의 회계책임자로도 일했는데 대선을 앞둔 2022년 초 명씨가 여러 차례 비공개 여론조사를 진행한 뒤 이를 윤석열 당시 국민의힘 대선 후보에게 보고했다는 내용이 담긴 통화 녹음을 공개했다.



김 전 의원은 2022년 보궐선거 공천 대가로 명씨에게 9000여만원을 건넨 혐의로 재판을 받고 있다. 이 대표는 김 전 의원의 공천에 관여했다는 의혹도 받는다.



강씨 측 법률대리인은 경찰 조사에 앞서 기자들과 만나 “참고인 조사여서 이준석씨 관련이라고만 안내받았다”고 했다. 강씨는 “있는 그대로 진실되게 진술할 예정”이라고 밝혔다. 강씨는 이 대표가 관련 의혹을 모두 부인한 데 대해 “거짓말이라고 생각한다”고 말했다. 강씨는 “공천관리위원장이 당대표 허락 없이 결정하지 않았을 것이고, 당연히 (이 대표) 본인이 당대표로서 관여가 돼 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

