경찰, ‘혐중·음모론 현수막 게시 운동’ 단체 대표 압수수색

정치자금법 위반 고발 관련 수사

경찰이 ‘부정선거 음모론’과 ‘혐중’ 등의 주장을 담은 현수막 게시 운동을 벌인 단체 대표를 상대로 강제수사에 나섰다.



서울경찰청 반부패수사대는 27일 “내일로미래로당 정치자금법 위반 고발 건과 관련해 피의자 주거지 등을 압수수색했다”고 밝혔다. 경찰은 내일로미래로당 대표 A씨, ‘애국 현수막 달기’ 홈페이지를 운영한 B씨 등 총 4명의 거주지·사무실·휴대전화 등을 압수수색한 것으로 전해졌다. A씨 등은 불법 정치자금으로 정당 명의의 현수막을 제작·게시한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다.



중앙선거관리위원회는 지난해 7월 ‘신고되지 않은 계좌를 통해 위법한 정치자금을 수수하고 지출한 혐의가 있다’며 이들을 경찰에 고발했다.



선관위는 내일로미래로당 당원인 B씨와 비당원 C씨가 ‘부정선거 의혹’ 등을 제기하는 내용의 현수막을 제작·게시하기 위해 ‘애국 현수막 달기’라는 홈페이지를 개설한 뒤, 옥외광고물법의 제한을 적용받지 않으려 내일로미래로당 대표 A씨와 공모해 2024년 12월부터 지난해 4월까지 개인 계좌로 총 7000여만원을 수수한 혐의가 있다고 봤다.



‘애국 현수막 걸기’ 측은 내일로미래로당 당명으로 “윤 어게인” 등 윤석열 전 대통령의 불법계엄을 옹호하거나, “중국인 유학생은 100% 잠재적 간첩” “중국인 무비자 입국, 관광 아닌 점령?” 등 중국인 혐오가 담긴 현수막을 최근까지도 걸었다.



‘애국 현수막 걸기’ 운영진은 경찰 압수수색 시작 직후 SNS에서 “부득이한 사정으로 그동안 함께해온 내일로미래로당과 더 협력하기 어렵게 됐다”며 “앞으로 내일로미래로당 명의로 현수막 후원금을 입금하지 말아달라. 대안을 마련하는 대로 다시 공지하겠다”고 알렸다.

