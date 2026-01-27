경찰, ‘내란 가담 의혹’ 신용해 전 교정본부장 불구속 송치

경찰이 12·3 불법계엄 당시 계엄포고령 위반자 등을 가둬두기 위해 교정시설 내 수용공간을 파악한 혐의를 받는 신용해 전 법무부 교정본부장을 27일 검찰에 불구속 송치했다. 앞서 검찰은 경찰의 신 전 본부장에 대한 구속영장 신청을 한차례 반려했다. 경찰은 이번에는 구속영장 신청 없이 검찰에 신 전 본부장을 넘겼다.

경찰청 ‘3대 특검 특별수사본부(특수본)’는 27일 신 전 본부장을 내란중요임무종사 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 밝혔다.

신 전 본부장은 계엄 선포 당시 박성재 전 법무부 장관의 지시를 받아 수도권 내 교정시설의 수용공간을 파악해 보고한 혐의를 받는다. 계엄포고령 위반자 등 체포된 사람들을 수용하려 했다는 의혹을 받고 있다. 신 전 본부장은 수용 공간을 확보하기 위해 기존 수감자들을 긴급 가석방하는 방안을 검토하도록 지시한 것으로도 알려졌다.

신 전 본부장은 지난해 10월 내란 특검에 출석해 피의자 조사를 받았다. 특검으로부터 사건을 이첩받은 특수본은 신 전 본부장에 대해 직접 피의자 조사를 하진 않았다. 그러나 사안이 중대하고 도주나 증거 인멸의 우려가 있다고 판단해 지난 12일 구속영장을 신청했다.

서울중앙지검은 지난 20일 구속영장 신청을 반려하고 보완수사를 요구했다. 경찰은 구속영장 재신청 대신 불구속 송치를 선택했다.