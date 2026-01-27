‘민족시인’ 이상화 생가 터조차…‘재개발’에 빼앗기나

“대구시가 매입해야” 주장에도…13년째 재개발구역 묶여 ‘난관’

과거 ‘시인 고택’ 정비해 중복 사업 우려도…시, 보존 연구 제안

‘빼앗긴 들에도 봄은 오는가’라는 시로 널리 알려진 이상화 시인(1901~1943)의 생가터를 지켜야 한다는 목소리가 커지고 있다. 이곳은 10년 넘게 재개발 예정지에 묶이면서 사라질 위기에 처해 있다.



27일 대구시와 중구에 따르면 이상화 시인의 생가터(중구 서성로) 인근 부지는 2013년 재개발구역으로 지정됐다. 지난해까지 2차례 공동주택 건설이 추진됐지만 사업성 부족 등을 이유로 무산됐다.



이곳은 시인이 태어나 32세까지 산 곳으로 알려져 있다. 1956년 생가터(약 670㎡)가 4개 필지로 나뉘면서 3곳은 매입 및 개발이 이뤄졌다. 과거 ‘안채’가 있던 공간은 개인이 사들여 2018년부터 한옥카페·복합문화공간(라일락뜨락1956)으로 운영됐다.



부지 소유자인 권도훈씨는 옛집의 뼈대를 살려 복원한 뒤 시인의 정신을 되살린 공간으로 조성했다. 하지만 인적이 드문 재개발구역인 데다 코로나19 팬데믹 시기를 거치며 경영난이 심해졌고, 결국 지난해 10월31일자로 폐업했다.



권씨는 “생가터의 가치를 고려하면 이곳은 독립정신을 고취하는 시민 교육의 장소 등 지역 공공자산으로 활용하는 게 바람직할 것 같다”면서 “도심재생사업 등을 통해 보존하고, 나머지 구역도 개발하면 관광 효과도 기대할 수 있을 텐데 지자체가 외면하고 있어 안타깝다”고 말했다.



지역 정치권과 문화예술계도 이상화가 생애 대부분의 시기를 보낸 곳인 만큼 보존 가치가 충분하다고 본다. 생가터 마당에는 라일락나무가 200여년째 뿌리를 내리고 매년 꽃을 피우고 있다.



대구시의회도 지난해 9~11월 본회의와 행정사무감사 등에서 지역 내 역사·문화공간 보존에 대한 시의 의지 부족을 지적했다. 육정미 시의원(더불어민주당)은 “이상화 생가터는 대구 정신과 정체성을 담은 곳인 만큼 시민 자산으로 되살리는 게 옳다”면서 “시는 생가터를 보존하는 방안을 적극 검토해야 한다”고 했다.



보존 가치가 높은 자연환경과 문화유산을 확보해 보전·관리를 촉구하는 ‘한국내셔널트러스트’ 역시 지난해 9월 ‘이곳만은 지키자’ 보존 대상에 이곳을 선정하기도 했다.



시와 중구는 부지 매입안을 놓고 저울질 중이다. 중구는 부지 인근이 재개발구역이라 지자체가 매입하기 부담스럽고, 예산 확보가 어렵다는 입장이다. 시 등은 과거 정비사업을 거쳐 보존 중인 ‘이상화 고택’(중구 계산동2가)이 이미 존재해 중복 사업이 될 우려가 있다고도 보고 있다.



이상화 고택(연면적 64.5㎡)은 시인이 생애 마지막 약 4년(1939~1943년)을 보낸 곳이다. 2005년 인근 땅이 개발될 당시 시행사(군인공제회)가 대구시에 기부채납하면서 보존이 이뤄졌다.



시는 이달 초 대구정책연구원에 이상화 생가터 보존 및 활용 방안에 대한 연구과제를 제안했으며, 결과는 7월쯤 나올 예정이다. 시는 연구 결과 등을 참고해 보존 여부를 최종 결정할 것으로 전망된다.



시 관계자는 “현재로서는 생가터 매입과 보존으로 인한 효과 등 가능성을 살피는 단계”라면서 “또한 재개발이 추진될 때 개발 주체에 생가터만 기부채납을 받는 등 역사적 의미를 살릴 수 있는 다른 선택지도 살펴볼 예정”이라고 말했다.

