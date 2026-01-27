창간 80주년 경향신문

사령관 전출·주지사와 통화…트럼프 ‘민간인 사살’ 역풍 수습

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국 연방 이민당국의 민간인 사살 역풍이 거세게 불자 도널드 트럼프 행정부가 현장 책임자를 다른 지역으로 전출시키고 지역당국과 사태 해결 방안을 논의하는 등 수습을 시도하고 있다.

사건 직후 연방 요원의 프레티 사살이 '정당방위'라는 취지로 주장하던 트럼프 대통령이 이처럼 태도를 바꾼 것은 오는 11월 중간선거를 앞둔 상황에서 이번 사건에 대한 비판 여론이 심상치 않다는 위기의식을 느꼈기 때문으로 보인다.

트럼프 대통령은 이날 크리스티 놈 국토안보부 장관과 2시간가량 회의를 했는데, 이는 "대통령이 프레티 사건에 대한 초당적 비판을 우려하고 있다는 최신 신호"라고 뉴욕타임스는 보도했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

사령관 전출·주지사와 통화…트럼프 ‘민간인 사살’ 역풍 수습

입력 2026.01.27 20:50

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미니애폴리스 시민들 “이민 단속 그만” 26일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스의 에이미 클로버샤 민주당 상원의원 사무실 앞에서 시민들이 연방 이민당국 철수를 요구하는 시위를 하고 있다. 로이터연합뉴스

미니애폴리스 시민들 “이민 단속 그만” 26일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스의 에이미 클로버샤 민주당 상원의원 사무실 앞에서 시민들이 연방 이민당국 철수를 요구하는 시위를 하고 있다. 로이터연합뉴스

미국 연방 이민당국의 민간인 사살 역풍이 거세게 불자 도널드 트럼프 행정부가 현장 책임자를 다른 지역으로 전출시키고 지역당국과 사태 해결 방안을 논의하는 등 수습을 시도하고 있다.

26일(현지시간) CNN에 따르면 트럼프 정부는 미네소타 미니애폴리스에서 불법 이민자 단속 작전을 이끌던 그레고리 보비노 국경순찰대 사령관(사진)을 다른 지역으로 전출시키기로 했다. 이는 국경순찰대 요원이 지난 24일 미니애폴리스 시민 앨릭스 제프리 프레티를 사살한 이후 보비노의 단속 방식이 잔혹하고 폭력적이라는 비판이 나왔기 때문으로 해석된다. 보비노는 프레티가 “법 집행관들을 학살하려 했던 것으로 보인다”고 말해 논란을 일으켰다.

트럼프 정부는 백악관 국경 정책 최고책임자인 톰 호먼 ‘국경 차르’를 미네소타로 보내 단속 작전을 직접 지휘하도록 했다. 트럼프 대통령은 트루스소셜에서 “오늘 밤 호먼을 미네소타로 파견한다. 그는 이 지역에 관여해오지 않았지만 현지의 많은 인사를 잘 알고 좋아한다”고 했다. 이어 “호먼은 강경하지만 공정하다. 그는 나에게 직접 보고할 것”이라고 덧붙였다.

이와 함께 트럼프 대통령은 팀 월즈 미네소타 주지사 및 제이컵 프레이 미니애폴리스 시장과 잇따라 통화했다. 월즈 주지사와 프레이 시장이 “내란을 선동하고 있다”고 비난하던 것에서 급선회해 타협에 나선 것이다.

그레그 보비노 미국 국경순찰대장

그레그 보비노 미국 국경순찰대장

11월 중간선거 앞두고 초당적 비판에 ‘위기의식’…입장 선회
톰 호먼 ‘국경 차르’ 미네소타로 보내…“월즈와 매우 좋은 통화”
공화당, 이민단속국 청문회 출석 요구…‘ICE 규탄’ 시위 계속

트럼프 대통령은 트루스소셜에 “월즈가 미네소타와 관련해 협력하고 싶다며 나에게 전화를 했다. 우리는 매우 좋은 통화를 했고 실제로 비슷한 생각을 하는 것 같았다”고 했다.

그는 “난 호먼이 월즈에게 전화하도록 하겠다고 말했고, 우리가 원하는 것은 미네소타에 있는 범죄자라는 점을 전달했다”고 썼다. 이후 트럼프 대통령은 프레이 시장과도 “매우 좋은 통화”를 했으며 호먼이 프레이 시장과 협력할 것이라고 밝혔다.

사건 직후 연방 요원의 프레티 사살이 ‘정당방위’라는 취지로 주장하던 트럼프 대통령이 이처럼 태도를 바꾼 것은 오는 11월 중간선거를 앞둔 상황에서 이번 사건에 대한 비판 여론이 심상치 않다는 위기의식을 느꼈기 때문으로 보인다. 트럼프 대통령은 이날 크리스티 놈 국토안보부 장관과 2시간가량 회의를 했는데, 이는 “대통령이 프레티 사건에 대한 초당적 비판을 우려하고 있다는 최신 신호”라고 뉴욕타임스는 보도했다.

집권 공화당에선 트럼프 행정부를 향한 비판이 계속되고 있다. 존 커티스 공화당 상원의원은 성명을 내고 “모든 사실이 밝혀지기도 전에 나온 놈 장관의 성급한 대응에 동의하지 않는다”고 말했다.

앞서 놈 장관은 프레티가 ‘국내 테러리스트’라고 주장했다. 상원 국토안보위원회 위원장인 랜드 폴 의원은 국토안보부 산하 이민세관단속국(ICE), 세관국경보호국(CBP), 이민국 국장에게 다음달 의회 청문회에 출석하라고 요구했다. 그간 공화당은 트럼프 정부에 대한 청문회 개최를 꺼려왔다.

미네소타에선 ICE 규탄 시위가 이어졌다. 숨진 프레티가 다녔던 미네소타대에선 학생 수백명이 이번 사태에 관해 대학이 메시지를 발표해야 한다고 촉구했다. 트럼프 정부에 따르면 현재 약 3000명의 ICE 및 CBP 요원이 트윈시티(미니애폴리스·세인트폴)와 그 외곽에서 이민 단속 작전을 수행 중이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글