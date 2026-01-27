창간 80주년 경향신문

가자에 남아있던 마지막 인질 수습

경향신문

본문 요약

이스라엘이 가자지구에 남은 마지막 인질 란 그빌리의 시신을 수습하며, 팔레스타인 무장정파 하마스와 이스라엘의 1단계 휴전이 지난해 10월 발효 이후 3개월 만에 사실상 마무리됐다.

이스라엘은 그동안 인질 시신 반환이 마무리되지 않았다는 이유로 이집트와 가자지구 최남단 라파를 잇는 검문소 개방 약속을 이행하지 않았다.

휴전 1단계가 마무리되면서 2단계 협상이 속도를 낼 것으로 보이지만 2단계는 하마스의 무장해제, 이스라엘군 철군 등 훨씬 더 까다로운 문제를 포함하고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

가자에 남아있던 마지막 인질 수습

입력 2026.01.27 20:51

수정 2026.01.27 20:59

  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이·팔 1단계 휴전 사실상 마무리

2년여 만에 집으로 26일(현지시간) 이스라엘군이 가자지구에 남아 있던 마지막 이스라엘인 인질 사망자 란 그빌리의 유해를 옮기고 있다. 신화연합뉴스

이스라엘이 가자지구에 남은 마지막 인질 란 그빌리의 시신을 수습하며, 팔레스타인 무장정파 하마스와 이스라엘의 1단계 휴전이 지난해 10월 발효 이후 3개월 만에 사실상 마무리됐다. 휴전 2단계 논의가 속도를 낼 것으로 보인다.

27일(현지시간) 이스라엘군은 가자지구 북부 셰자이야 및 다라즈투파 일대의 한 묘지에서 찾은 시신이 2023년 10월7일 하마스의 공습 때 숨진 이스라엘 경찰 대테러조직 야삼부대 소속 그빌리 경사로 확인됐다고 밝혔다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 “놀라운 업적”이라며 “나는 모든 사람을 데려오겠다고 약속했고, 한 명도 빠짐없이 모두 데려왔다”고 말했다. 하마스는 “입수되는 정보를 제공해 시신 수습에 기여했다”면서 “이는 휴전 1단계 이행에 대한 하마스의 확고한 의지를 보여주는 것이며, 모든 의무를 명확하고 책임감 있게 이행했다”고 밝혔다.

이에 따라 휴전 1단계 합의 사항이었던 라파 국경 검문소 개방 여부가 주목받고 있다. 이스라엘은 그동안 인질 시신 반환이 마무리되지 않았다는 이유로 이집트와 가자지구 최남단 라파를 잇는 검문소 개방 약속을 이행하지 않았다. 휴전 1단계가 마무리되면서 2단계 협상이 속도를 낼 것으로 보이지만 2단계는 하마스의 무장해제, 이스라엘군 철군 등 훨씬 더 까다로운 문제를 포함하고 있다.

