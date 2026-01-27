SK이노베이션 E&S, 자원개발 참여 14년 만에 “호주 가스전 생산 천연가스, 첫 선적까지 완료”

총 2조원 투자해 지분 37.5% 확보 국내 에너지 안보 강화 기여 기대

SK이노베이션 E&S가 호주 가스전에서 생산한 천연가스를 처음으로 화물 선적까지 완료했다. SK이노베이션 E&S가 호주 자원개발 사업에 참여한 지 14년 만에 거둔 성과다.



SK이노베이션 E&S는 호주 ‘바로사 가스전’에서 생산한 천연가스를 다윈 액화천연가스(LNG) 터미널로 운송해 화물 선적까지 완료했다고 27일 밝혔다. 바로사 가스전은 호주 북서부 해안에서 약 300㎞ 떨어진 곳에 위치한다.



가스전의 지분은 SK이노베이션 E&S가 37.5%, 호주 산토스 50%, 일본 제라가 12.5%를 갖고 있다.



SK이노베이션 E&S는 2012년 이 사업에 참여해 가스전 매장량 평가, 인허가, 해상 및 육상 설비 건설 등에 총 16억달러(약 2조원)를 투자했다. 국내 민간기업이 해외 자원개발 초기부터 참여해 LNG 생산까지 마무리한 첫 사례다.



SK이노베이션 E&S는 향후 20년간 연간 130만t의 LNG를 확보할 수 있게 됐다고 밝혔다. 국내 연간 LNG 도입량의 약 3%에 달하는 물량이다. 지정학적 위험이 확대되면서 글로벌 에너지 시장의 변동성이 큰 만큼, 국내 에너지 안보 강화에 이바지할 것으로 SK이노베이션 E&S는 기대했다.



SK이노베이션 E&S는 바로사 가스전 사업의 경우 ‘브라운 필드’ 방식을 채택해 투자비를 절감했다고 설명했다. 신규 LNG 터미널을 짓는 ‘그린 필드’ 대신 바로사 가스전 인근 다윈 LNG 터미널 설비를 개조해 재활용함으로써 비용을 줄인 방식이다. 또 중동·미국보다 지리적으로 가까운 호주에서 가스를 도입해 운송비용을 낮춰 가격 경쟁력을 높였다.



앞서 SK이노베이션 E&S(당시 SK E&S)는 2022년 대규모 온실가스를 배출한다는 이유로 원주민과 환경단체의 반발을 샀고, 이듬해엔 호주 법원이 시추 중단 명령을 내리는 등 우여곡절을 겪은 바 있다. 일부 원주민들은 사업 중단을 호소하기 위해 한국 국회까지 찾아오기도 했다.



이종수 SK이노베이션 E&S 사장은 “바로사 가스전의 첫 LNG 생산은 위험성이 큰 자원개발 분야에서 민간기업이 장기적 안목으로 수십년간 도전해 이뤄낸 성과”라며 “안정적인 에너지 공급을 통해 국내 자원 안보 확립에 기여하고 사업 기반을 공고히 하는 핵심 역할을 하게 될 것”이라고 말했다.

