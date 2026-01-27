‘캐나다 잠수함’ 수주 위해…한화, 현지 기업 5곳과 손잡았다

HD현대중공업과 컨소시엄으로

독일 회사와 치열한 수주 경쟁

철강·AI·위성통신 등 업무협약

정부 특사단도 참석해 후방 지원

한화그룹이 60조원 규모의 ‘캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP)’를 수주하기 위해 캐나다 현지 기업과 전략적 협력을 맺었다. 입찰 심사권을 가진 캐나다 정부의 관심사인 산업협력 모델을 제시하며 사업 수주에 속도를 내는 모양새다.



강훈식 대통령비서실장 등 특사단 자격으로 캐나다를 방문한 정부 관계자들도 ‘한·캐나다 협업’을 강조하며 수주 지원에 나서고 있다.



한화는 26일(현지시간) 캐나다 토론토 파크 하얏트 호텔에서 열린 ‘한국·캐나다 산업협력 포럼’에서 캐나다의 철강, 인공지능(AI), 우주, 전자광학, 위성통신 분야 기업 5곳과 전략적 투자 및 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.



캐나다 정부가 입찰 조건으로 중시하는 현지 산업 참여 확대, 절충교역 등 이른바 ‘바이 캐나디언’ 기조에 부합하는 산업협력 모델을 구체적으로 제시했다고 한화는 설명했다. 절충교역이란 무기·대형 장비 구매 시 판매국에 현지 생산 등 반대급부를 받는 조건부 교역을 말한다.



먼저 한화오션은 캐나다 철강업체인 알고마 스틸과 캐나다 잠수함 사업 지원을 위한 MOU를 맺었다. 캐나다 잠수함 사업 수주를 전제로 현지 강재 공장 건설과 잠수함 건조·정비 기반에 활용될 철강 제품의 공급체계 구축을 위해 양사가 협력한다는 것이 골자다. 한화오션은 이를 위해 3억4500만캐나다달러(약 3650억원)를 출연한다.



캐나다의 CPSP는 2030년대 중반까지 신규 디젤추진 잠수함 12척을 도입하는 사업이다. 잠수함 건조 비용(최대 20조원)과 도입 후 30년간 유지·보수·정비(MRO) 비용까지 포함하면 사업 규모는 최대 60조원으로 예상된다. 현재 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄이 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)과 수주 경쟁을 벌이고 있다.



또한 한화오션과 한화시스템은 AI 기업 ‘코히어’와 AI 기술 협력을 위한 3자 MOU를 체결했다. 코히어의 거대언어모델(LLM)과 거대멀티모달모델(LMM)을 기반으로 생산계획·설계·제조 등 조선산업 전반과 잠수함 시스템 통합·운용에 적용할 수 있는 특화 AI 기술을 함께 개발한다.



한화시스템은 위성통신기업 텔레셋과 ‘저궤도 위성통신’ 협력을 위해 손잡았다. 한화의 위성 제조·개발 역량에 텔레셋의 위성망 운용·설계 기술을 결합해 차세대 저궤도 위성통신망을 내놓는다는 구상이다. 양사는 한국 ‘군 저궤도 위성통신 체계’ 사업 공동 개발을 위한 기술 사업 협력도 구체화할 계획이다. 한화시스템은 우주기업 ‘MDA스페이스’, 전자광학 기업 ‘PV랩스’ 등과 방산·안보 분야 기술 협력을 위한 MOU도 각각 체결했다.



이날 체결식에는 강 실장과 김정관 산업통상부 장관 등 정부 특사단도 참석해 산업협력을 강조했다. 강 실장은 “대한민국과 캐나다 양국은 교역과 투자 확대를 넘어 AI 전환, 첨단산업 경쟁력 확보, 청정에너지 전환, 경제안보 강화 등 보다 미래지향적인 협력을 확대해 나가야 한다”고 말했다. 김 장관은 “캐나다의 풍부한 재생에너지와 가스를 활용해 수소 생산, 수소 인프라 구축, 수소 차량과 모빌리티 보급 등 수소경제 전반에 걸친 협력을 추진할 준비가 돼 있다”고 밝혔다.

