방미통위 위원장, 윤 정부의 '방문진 이사장 부당 해임' 사과···상고 포기

방송미디어통신위원회가 지난 정부 방송통신위원회에서 이뤄진 권태선 방송문화진흥회 이사장 해임처분에 대해 사과하며 해임처분 취소소송의 상고를 포기하겠다고 밝혔다.

김 위원장은 구 방통위가 권 이사장을 해임하며 내세운 10개 사유가 모두 위법이라는 법원의 판단을 존중해 상고를 포기하겠다는 의사도 밝혔다.

김 위원장은 "상고 기한인 27일이 도과되면 권 이사 해임 처분 취소 소송은 원고의 청구취지에 따라 최종 확정된다"고 했다.

방미통위 위원장, 윤 정부의 ‘방문진 이사장 부당 해임’ 사과···상고 포기

입력 2026.01.27 21:28

수정 2026.01.27 21:44

  김송이 기자

“위법한 방법으로 공영방송 질서 훼손 유감”

권태선 이사장 해임처분 취소소송 상고 포기

김종철 방송미디어통신위원장 후보자가 지난해 12월 16일 국회 과방위에서 열린 인사청문회에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자 사진 크게보기

김종철 방송미디어통신위원장 후보자가 지난해 12월 16일 국회 과방위에서 열린 인사청문회에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

방송미디어통신위원회(방미통위)가 지난 정부 방송통신위원회(방통위)에서 이뤄진 권태선 방송문화진흥회(방문진) 이사장 해임처분에 대해 사과하며 해임처분 취소소송의 상고를 포기하겠다고 밝혔다.

김종철 방미통위 위원장은 27일 입장문을 내고 “방미통위 위원장으로서 구 방통위가 방송의 독립성 보장기관으로서의 본분에서 이탈해 방문진의 이사를 적법하지 않은 방법으로 교체하려 시도해 공영방송 질서를 훼손한 것에 대해 매우 유감으로 생각한다”고 밝혔다. 그러면서 “새로이 출범하는 방미통위는 이러한 잘못을 깊이 성찰하고 같은 일이 재발하지 않도록 오로지 헌법과 법률에 따른 공정한 미디어 질서 조성자로서의 본분에 충실하도록 최선을 다하겠다”고 했다.

김 위원장은 구 방통위가 권 이사장을 해임하며 내세운 10개 사유가 모두 위법이라는 법원의 판단을 존중해 상고를 포기하겠다는 의사도 밝혔다. 김 위원장은 “상고 기한인 27일이 도과되면 권 이사 해임 처분 취소 소송은 원고의 청구취지에 따라 최종 확정된다”고 했다.

방미통위는 권 이사장이 요청한 진상조사에도 임하겠다고 밝혔다. 김 위원장은 “법치행정의 실천 의지를 되새기는 차원에서 사건 처분과 연계된 후속 사건에 대해 신속하게 마무리될 수 있도록 노력하는 한편 진상에 대해 성실히 조사해 결과를 공표할 것을 약속드린다”고 했다.

앞서 권 이사장은 지난 9일 방통위를 상대로 낸 해임 취소소송 항소심에서 1심과 같이 승소했다. 윤석열 정부 시절 방통위는 권 이사장이 MBC 사장 선임 과정에서 검증을 부실하게 했다는 이유로 해임을 결정했다. 권 이사장은 법원에 취소 소송을 제기했으나 방통위가 1심 판결에 불복해 항소했다.

